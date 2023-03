“Él es puro amor. Es tan amado. Y lo estaré amando siempre”, explicó este domingo Emma Heming en el cumpleaños 68 de Bruce Willis. La pareja se casó en 2009, han estado juntos en la salud y la enfermedad por 14 años, de hecho, este 21 de marzo es su aniversario de bodas.

A un año del diagnóstico de afasia que alejó de los escenarios al intérprete de Duro de matar (1988) y a unas semanas de darse a conocer que tiene demencia frontotemporal, Emma Heming dijo en un video en Instagram que ha sido una situación muy complicada vivir con la enfermedad mientras se hace cargo de sus dos niñas pequeñas:

“Así que hoy es el cumpleaños de mi esposo, empecé la mañana llorando, lo puedes notar por mis ojos hinchados… dolor todos los días, y hoy realmente estoy sintiéndome así en su cumpleaños… Hay algunas veces en nuestras vidas que tenemos que ponernos los pantalones y hacer lo que tenemos que hacer, y eso, es lo que estoy haciendo”.

Luego de la celebración de cumpleaños con pay de manzana, uno de los favoritos del actor, Emma publicó una historia donde comentó: “Adivinen qué es mañana: nuestro aniversario de bodas, estoy segura de que estaré sintiendo todas esas emociones”.

¿Cómo se conocieron Emma Heming y Bruce Willis?

Bruce Willis se casó anteriormente con la actriz Demi Moore en 1987, tuvieron tres hijas y se separaron en el 2000.

De acuerdo con la revista Hello, el intérprete de Pulp Fiction conoció a Emma en 2005 en el gimnasio de un amigo en común: Gunnar Peterson. En aquel entonces la modelo estaba comprometida con el empresario Brent Bolthouse.

Sin embargo, Emma Heming se separó de su pareja y dos años después se volvió a encontrar con Bruce Willis en el mismo gimnasio. A partir de su segundo encuentro, empezó su relación romántica en 2008.

En 2009 durante una entrevista con W Magazine, Bruce Willis aseguró estar enamorado de Emma Heming por ser una ” persona real, no quería nada de mí”.

“Cuando nos conocimos, me sorprendió lo encantador y divertido que era, y lo extremadamente guapo que era”, explicó la modelo en una entrevista con el medio People. La primera vez que se les vio en público fue en 2008 durante el estreno de la película What Just Happened?

Ese mismo año, Bruce Willis llevó a Emma Heming al estreno de la cinta Flawless en donde se encontró con una de sus hijas y su exesposa Demi Moore.

En 2009 se comprometieron y casaron en Islas Turcas y Caicos, tuvieron su debut como pareja casada en la alfombra roja del Met Gala de ese año. En 2012 anunciaron la llegada de su primer hijo juntos, el quinto del actor.

Por medio de las redes sociales de Emma Heming, se pueden apreciar algunos de los viajes y reuniones familiares que han hecho la pareja.

¿Qué relación tienen Emma Heming, Demi Moore y Bruce Willis?

El pasado 19 de marzo, la actriz Demi Moore publicó un video en el que aparece la mayoría de la familia del actor cantándole ‘Feliz Cumpleaños’.

“¡Feliz cumpleaños, BW! Me alegro mucho de poder celebrarte hoy. Te amo y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos, todos los sentimos”, puntualizó la exesposa del actor estadounidense.

Emma Heming compartió fotografías de la celebración del cumpleaños de Bruce Willis.

No es la primera vez que la actriz visita a Bruce Willis y Emma Heming, durante las fiestas decembrinas del año pasado posaron todos juntos en una fotografía. Sin embargo, a principios de marzo comenzó a circular un rumor que aseguraba que Demi Moore se iría a vivir con ellos.

La familia de Bruce Willis se reunió durante las fiestas decembrinas de 2022. (Foto: Instagram/ @demimoore) (Instagram/@demimoore)

Emma Heming lo desmintió en sus redes sociales con una imagen de un titular con el rumor y una leyenda que decía: “cortemos esto de raíz. Esto es tan tonto. Por favor, paren”. A pesar de ello, una fuente del medio People asegura que la modelo y la actriz son amigas cercanas.

“Demi y Emma son muy cercanas. Han ido de vacaciones juntos muchas veces en el pasado y se llevan muy bien. Realmente es una familia feliz”, explicó la fuente del medio estadounidense.