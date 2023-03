La Tarjeta Militar en Colombia es un documento oficial que expide el Gobierno para certificar el estatus de los ciudadanos que hayan prestado o no el servicio militar obligatorio al Estado. Antiguamente formaba parte de los requisitos esenciales para contratarse con alguna dependencia estatal, pero esta medida es obsoleta gracias a la circular 39 del Ministerio del Trabajo, que refiere al mercado laboral en el sector público y privado.

A finales del siglo XIX, en el año 1886, Colombia decretó como obligatorio el servicio militar para que la población estuviera preparada con instrucciones básicas ante cualquier situación de defensa. Los hombres mayores de 18 años tendrían entonces que enlistarse y cumplir con los requisitos que demandaba el Estado colombiano. Actualmente, partiendo de la misma edad, los hombres pueden obtener su Tarjeta Militar siendo parte del Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional o el Inpec. La participación en cualquiera de estas instituciones hace válida la expedición del documento.

¿La tarjeta militar es obligatoria para poder trabajar?

No. Existen motivos por los que los ciudadanos pueden ser eximidos de la medida, como, por ejemplo, aquellos que son calificados como no aptos en función de sus condiciones particulares. Sin necesidad de prestar servicios, logran acreditar su situación militar. Si bien la libreta militar no es necesaria para ingresar al mercado laboral, es un requisito contar con el certificado de situación militar, aunque se trate de remisos o exentos. Los empleados tienen hasta 18 meses a partir de la fecha de haber sido contratados por una empresa estatal o privada para presentarle ese certificado, según el artículo 42 de la Ley 1861 o ley de reclutamiento.

Esa misma ley determina varios motivos de aplazamiento del servicio militar obligatorio, como ser hermano de quien ya lo esté prestando; estar en la cárcel;, haber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos de preparación de la vida religiosa, la carrera militar o policial o la educación superior; o estar cursando estudios de primaria, secundaria o educación media.

Para iniciar el proceso de registro y definición de la situación militar, los interesados tendrán que inscribirse en la página oficial de la Libreta Militar del Ministerio de Defensa. Como cada año, a mediados de enero se libera el sistema de solicitud de certificación en el portal. Y como ya ha sucedido antes, se realizarán descuentos en pago de dicho trámite. Iván Velásquez, ministro de Defensa del Gobierno de Gustavo Petro, ha dicho que a partir del 7 de marzo los hombres mayores de 24 años o remisos que continúen sin resolver su situación militar, podrán ser tener derecho a un descuento del 60% sobre el total del costo de la Tarjeta Militar, esto con el fin de ayudar a agilizar la entrega del certificado de situación militar en sus empleos.