El pasado 22 de febrero, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron por medio de sus redes sociales que se separaban como pareja, pero que seguirán unidos por el bien de su familia.

Hoy hemos decidido compartir algo muy personal. Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas … Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”, escribieron en redes sociales.

Horas después del anuncio, Erik Rubín fue captado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue cuestionado sobre la separación.

Algo molesto, el músico dejó en claro que todo lo que tenía que decir lo publicó en un video compartido con Legarreta, mamá de sus hijas.

Además, dejó claro que sus hijas están tranquilas y reiteró que llevan tiempo platicándolo.



Ahí está muy claro, en lo que está en el comunicado, no hay nada más qué decir. Mis hijas están muy bien, es algo que hemos platicado desde hace tiempo y estamos tranquilos”, dijo a los reporteros de Ventaneando.

De igual manera, pidió a la prensa que los dejen tranquilos ante esta situación que es dolorosa.

Qué les digo, chicos, es un momento delicado, doloroso, pónganse en nuestros zapatos, pero lo que menos quiero ahorita es hablar del tema y profundizar. Lo que está en el texto es lo que es, no hay nada oscuro. No quiero hablar más del tema porque es algo doloroso”, concluyó.