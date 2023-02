Para Durango más médicos, todos los medicamentos gratuitos y hospitales bien equipados con el respaldo del INSABI: Esteban

By

DURANGO, DGO.- Con un trabajo coordinado, el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, junto con el gobernador Esteban Villegas Villarreal, informaron que ya se trabaja en un Modelo de Salud para que los duranguenses con calidad y calidez, que los deje satisfechos y puedan expresar: “fui al hospital, me atendió bien el doctor y me dieron el medicamento que necesitaba”, señaló el titular del INSABI al anunciar los insumos e inversión en materia de salud para Durango.

Juan Antonio Ferrer dijo que gracias a estos esfuerzos en unidad y con el respaldo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya se adquirieron medicamentos que serán distribuidos en todo el país, además de detallar sobre los avances que se tienen con el modelo de reingeniería en el tema de salud, para contar con los insumos, personal médico, así como hospitales bien equipados.

“Qué bueno que a Esteban le interesa el tema, nosotros estamos comprometidos a seguir trabajando fuerte con Durango, tienen un Gobernador que hace muy buena gestión, aparte que sabe de salud”, expresó el funcionario federal, tras revelar que el Mandatario Estatal estuvo desde hace meses buscando solucionar los asuntos para su entidad y que ahora tienen grandes avances.

Como parte de esta reingeniería en materia de salud, se hace una reconversión de clínicas y hospitales como el Hospital General 450, ampliando con equipamiento especializado, además de insumos y personal médico, enfermeras y todo lo que se requiera para una atención de calidad y calidez, afirmó.

Agregó que para ello, se ha llevado a cabo trabajo de campo, casa por casa para determinar las necesidades de cada región y poder acercar la atención que se requiere; con la reingeniería completa, estarán funcionando todos los centros de salud de Durango, además de atender en sus domicilios a pacientes que lo necesiten.

El Ejecutivo Estatal destacó el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, “las cosas se hacen haciéndolas y hasta hoy hemos recibido el apoyo total de él”, manifestó al indicar que en su visita del personal del INSABI y con la presencia del director Ferrer, no llega con las manos vacías sino con el medicamento necesario para los pacientes con meningitis y con el acuerdo que no va a faltar nada como no ha faltado hasta el día de hoy en Durango.

Informó que por parte de la instancia federal ha aportado 223.5 millones de pesos y 75 más de Durango, tan solo para atender esta enfermedad, además de todo su respaldo ante el escenario en el que se encontraba la Secretaría de Salud, en lo que se ha trabajado intensamente, lo que se ha permitido mejorar esta situación a cinco meses del registro de los casos.

Finalmente, Villegas Villarreal agradeció este esfuerzo que se ha transformado en una gran inversión de 154 millones de pesos entre equipamiento del hospital Materno Infantil, Hospital 450, el de Gómez Palacio y algunos hospitales integrales del estado, “en corto tiempo seremos de los primeros lugares en atención y salud en todo el estado”, señaló.