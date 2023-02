“Yo sostengo que el gobierno de Estados Unidos decide a que narco favorecer para que le abastezca de droga”, explica el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien 12 años después de haberle gritado “asesino” a Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad, asegura que lo enjuician “porque ya no les sirve”.

Durante las comparecencias de García Luna en el pleno y en comisiones de la Cámara de Diputados, Noroña le dijo en repetidas ocasiones que era un asesino, y que el funcionario panista estaba involucrado con acciones que favorecían a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y al Cártel de Sinaloa.

Ahora, el diputado reconoce que el exjefe policiaco paga por todos los delitos que cometió (tiene cuatro cargos por narcotráfico y uno por declaraciones falsas); sin embargo, este juicio es un “circo”, que viene de una decisión política de las autoridades estadounidenses ahora que ya no es útil para la llegada de drogas al país.

“Yo quiero decir que el gobierno de Estados Unidos es muy hipócrita, por supuesto que sabía de García Luna desde que yo se lo decía, igual que Calderón, claro que lo sabían”, dijo el diputado en entrevista con El Financiero.

Fernández Noroña cuestiona a las autoridades estadounidenses como la Administración del Control de Drogas (DEA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre cómo era posible que no supieran de las acciones ilícitas de las que hoy acusan a García Luna, si él, siendo uno de 500 diputados, sí sabía del caso.

Según su testimonio, el gobierno de Felipe Calderón y el de Estados Unidos trabajaron de la mano para favorecer al Cártel de Sinaloa y que este trasladara la droga al país actualmente gobernado por Joe Biden.

Noroña responde qué pasará con el juicio de García Luna y el beneficio de las autoridades de EU con el narco

El diputado señala que por el momento no espera mucho del juicio contra García Luna; sin embargo, si este proceso fuera “enserio y a fondo” sería “positivo” para la lucha con el narcotráfico, aunque teme lo contrario.

“Es una decisión política que tomó el gobierno de Estados Unidos… Pues es en parte es un circo, de ese tamaño, no creo que vayan enserio y a fondo, porque lo que dicen ya lo sabían… lo supieron siempre”, abundó.

El diputado sostiene que el dinero del narco forma parte de la reproducción del capital en Estados Unidos, y este decide a qué grupo criminal favorecer para la entrada de drogas a su país, “el mercado más grande del mundo” en sus palabras.

“Me sorprendería que ahí salieran los vínculos de la CIA y la DEA con el ‘Chapo’, eso sí sería interesante que se discutiera en Estados Unidos. Pero van a tener cuidado de que no salga, no estoy diciendo que García Luna no sea responsable”, complementa.

Noroña asegura que no le da gusto lo que vive García Luna y no celebra ahora lo que le dijo en la Cámara Baja; sin embargo, el funcionario panista enfrenta al sistema como consecuencia de las “cosas terribles” que hizo, y “ahora que no es útil, lo aventaron a los leones”.

Finalmente, el legislador argumenta que el expresidente Felipe Calderón también debería ser acusado, ya que “sabía” de los actos ilícitos de García Luna, aunque lo ha negado en diferentes ocasiones, y juntos “ensangrentaron al país por responder a intereses” de Estados Unidos.

“Tienes que revisar esa parte, porque no puede ser que ellos (Estados Unidos) sigan consumiendo de esa guerra, ¿donde están los operativos antidrogas allá y en Europa? Son profundamente hipócritas. Se debe discutir, sentarnos con el gobierno estadounidense y explicar que no vamos a ningún lado, y son nuestros pueblos quienes pagan por el narco”, apuntó Noroña con enojo.

Asegura que López Obrador ha avanzado en el tema del narco; sin embargo, su trabajo es insuficiente para erradicar todo el problema, así que una de las alternativas es comenzar la plática sobre la legalización de algunas drogas.