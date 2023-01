Sindicato amenaza con parar a Ford en Europa

– Los bancos ganaron dinero como nunca en 2022

– Ataques con ácido

El sindicato alemán IG Metall advirtió a Ford que tomaría medidas que afectarían su producción en toda Europa si la empresa no da marcha atrás en sus planes de recortar miles de puestos de trabajo en Alemania para desviarlos a Estados Unidos. La señora Katharina von Hebel, vicepresidenta del comité de empresa de las plantas alemanas de Ford, dijo a la agencia de noticias DPA que está previsto recortar hasta 3 mil 200 puestos de trabajo en la planta de Colonia, que cuenta en la actualidad con 14 mil empleados. Según un comunicado del sindicato, el fabricante de autos estadunidense afirmó en una reunión del comité de empresa que se recortarán miles de puestos de trabajo de desarrollo y que también está prevista una reducción masiva adicional de funciones administrativas en toda Alemania en los próximos años. Si las negociaciones entre el comité de empresa y la dirección en las próximas semanas no garantizan el futuro de los trabajadores, no nos detendremos ante medidas que podrían afectar gravemente a la compañía, no sólo en Alemania, sino en toda Europa”, dijo el sindicato IG Metall (sus dirigentes son de la misma escuela combativa que el líder charro de los telefonistas Francisco Hernández Juárez, ¿o no?). Ford Europa produce, vende y presta servicios a vehículos de la marca en 50 mercados, empleando a unas 45 mil personas en sus propias instalaciones y en empresas conjuntas consolidadas, según su sitio web.

Ganancias históricas

La mayoría de los créditos bancarios está pactada con tasas de interés variables, con excepción de los hipotecarios. Al aumentar la tasa de interés líder del Banco de México subieron las demás. De ahí que entre enero y noviembre del año pasado, el conjunto de bancos que opera en el país (50) obtuvo ganancias por 212 mil 16 millones de pesos, un incremento de 30.9 por ciento con respecto a los 161 mil 938 millones reportados en el mismo lapso del año pasado, reveló este lunes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de acuerdo con la información de nuestro compañero Julio Gutiérrez. Para un periodo igual, se trata de la cifra más alta desde que se tienen registros por parte del regulador y todavía falta añadir el mes de diciembre. Los seis bancos de importancia sistémica, BBVA-Bancomer, CitiBanamex, Santander, Banorte, HSBC y Scotiabank, obtuvieron utilidades por 160 mil 341 millones de pesos, que es el equivalente a 75 por ciento del monto total. De acuerdo con la última actualización de las cifras del sistema bancario presentadas por el regulador, hasta noviembre, BBVA, el banco de mayor presencia en el país, reportó utilidades por un monto de 68 mil 26 millones de pesos, lo que significó un aumento de 26.8 por ciento con respecto a 2021. El monto equivale a 32.09 por ciento del total.

Nearshoring

México está aprovechando su posicionamiento dentro del fenómeno del nearshoring, por lo que en términos de producción e inversión habrá un crecimiento de 8 por ciento, declara Yoelle Rojas, directora del cluster de electrodomésticos de Nuevo León.

En 2022, los fabricantes de electrodomésticos invirtieron más de mil 150 millones de dólares en México, una cifra récord para los afiliados al cluster de Nuevo León, de acuerdo con Forbes.

Dentro de la inversión en plantas nuevas, en expansión o en desarrollo, están Bosch y Hisense en Nuevo León, Whirlpool en Coahuila, Nuevo León y Guanajuato, así como Samsung en Querétaro y Tijuana.

Twitterati

Las mujeres que hemos sobrevivido a un ataque con ácido nos tenemos que enfrentar a un sistema médico que no nos atiende de manera gratuita, integral, efectiva y proporcional a la gravedad del daño causado; a una sociedad que nos pone obstáculos para reincorporarnos a la vida.

@CarmenSanchez

