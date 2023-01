Continúa la polémica en torno al príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan Markle. En esta ocasión, se trata de un conflicto que lleva abierto más de un mes, cuando el controvertido periodista y presentador británico Jeremy Clarkson publicó una polémica columna en el tabloide The Sun en la que se ensañaba contra la duquesa de Sussex: “La odio. No como si odiara a Nicola Sturgeon [líder del Partido Nacional Escocés] o a Rose West [la asesina en serie británica]. La odio a nivel celular”. En pocas horas, el artículo protagonizó los titulares internacionales por sus duras palabras, pero en ningún momento Clarkson salió a pedir perdón. Es ahora, después de que las críticas no hayan cesado durante un mes exacto (la columna se publicó el 17 de diciembre), cuando el presentador se ha disculpado públicamente y lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram en un extenso comunicado convertido en publicación. Sin embargo, ellos se han plantado y han decidido no aceptarlas.

“Una de las cosas más extrañas que he notado en los últimos tiempos es que cada vez que se pide a una persona conocida que se disculpe por algo, no importa cuán sincera pueda ser esa disculpa, nunca es suficiente. Pero voy a tratar de ir en contra de esta tendencia y pedir disculpas por las cosas que dije recientemente sobre Meghan Markle. Realmente lo siento”, explicó el también presentador de series como Top Gear o La granja de Clarkson en su cuenta de Instagram. Además, el presentador se ha defendido y ha explicado el porqué de sus palabras: “Por lo general, otra persona lee lo que he escrito antes de presentarlo, pero ese fatídico día estaba solo en casa y tenía prisa. Cuando terminé, simplemente lo envié. Cuando se publicó la columna todo explotó. Al principio, lo ignoré, pero cuando lo volví a leer fue horrible, no me podía creer que yo hubiese dicho eso”.

En la columna, Clarkson comparó a Markle con la mismísima Cersei Lannister, una de las principales villanas de la serie Juego de Tronos: “Por la noche, no puedo dormir. Sueño con el día en que la obliguen a desfilar desnuda por las calles de todas las ciudades de Gran Bretaña mientras la multitud grita: ‘¡Qué vergüenza!’ y le arrojen montones de excrementos”. También ha tenido una explicación para estas palabras: “Había pensado en una escena de Juego de Tronos, pero olvidé mencionarlo y parecía que quería que se ejerciese algún tipo de violencia contra Markle. Aborrezco la violencia contra las mujeres y, sin embargo, parecía estar defendiendo eso”. Una columna que le costó la crítica pública e incluso de su círculo más cercano, como la de su hija, que denunció la situación para que no pudiese publicar más contenido.

El primero en disculparse fue The Sun, que una semana después de su publicación y tras la polémica retiró la columna. Clarkson, aunque afirmó haberse excedido en el contenido de la misma, nunca llegó a pedir perdón directamente a la duquesa. Ahora, se ha conocido que el presentador intentó ponerse en contacto con Enrique y Meghan Markle para enmendar su error: “Escribí a todos los que trabajaban conmigo diciéndoles cuánto lo sentía y envíe un correo electrónico para disculparme con ellos”. Además de no aceptar las disculpas, los duques de Sussex, a través de un comunicado publicado por el portavoz del príncipe, han puesto en duda la nueva versión del presentador: “El 25 de diciembre de 2022, el señor Clarkson le escribió únicamente al príncipe Enrique, el duque de Sussex. El contenido de su correspondencia se marcó como privado y confidencial”, argumentando así que Markle, principal protagonista del odio de Clarkson, no había sido objeto de su perdón. Ese mismo portavoz también defiende que no es la primera vez que el periodista se excede en sus palabras: “Queda por tratar su patrón de escribir artículos que difunden odio, teorías de conspiración peligrosas y misóginas. A menos que cada una de sus otras noticias también hayan sido escritas a toda prisa, como afirma, está claro que no se trata de un hecho aislado”.

La columna publicada por Clarkson podría costarle muchos proyectos en los que está implicado, como la segunda temporada de su serie-documental La granja de Clarkson, que se iba a presentar este mismo martes junto a la plataforma de contenido Prime Video y cuya rueda de prensa fue cancelada el lunes tras la emisión del comunicado de los duques. Según ha informado la revista especializada en audiovisual Variety, es muy posible que la plataforma no trabaje más con el presentador, aunque sí continuarán con los proyectos que ya tenía entre manos como The Grand Tour o Clarkson’s Farm, cuya emisión finalizará, previsiblemente, en 2024. El anuncio aún no se ha hecho oficial y, por el momento, Prime Video no se ha pronunciado al respecto.

En una de sus primeras entrevistas para promocionar su autobiografía, En la sombra, el príncipe Enrique calificó el artículo como “horrible, hiriente y cruel”. Todo después de que, tanto en su documental en Netflix, como en su libro o en diversas entrevistas, haya denunciado el acoso al que se ha visto sometida su esposa desde que entró a formar parte de la familia real británica y que ha llegado a comparar con el que se vivió su madre, Diana de Gales, antes de morir.