Jugador supera el linfoma de Hodgkin

El jugador de Las Palmas, Kirian Rodríguez, que informó en agosto de que sufría linfoma de Hodgkin, anunció que ha recibido el alta “laboral y social”, por lo que podrá “volver a hacer vida normal” y recuperará su ficha en el equipo, tal y como acordó con el propio club.

“Agradezco el trato que te tenido desde que lo comuniqué hasta hoy, no quería ‘mensajitos’ de pena. Gracias a todos los servicios médicos, a todos mis compañeros, a mi familia, sobran las palabras de agradecimiento”, comenzó el futbolista, arropado por sus compañeros.

El jugador compareció ante los medios para comunicar que los médicos le han “dado el alta, laboral y social”, para “volver a hacer vida normal”. “Y el club, como teníamos acordado, va a devolverme la ficha, volveré a mi día a día, a la normalidad con mis compañeros”, celebró un “muy contento” Kirian Rodríguez.

“Espero llevar mi proceso de adaptación, aunque me quedará para estar en forma. Espero estar lo antes posible para aportar dentro y fuera del campo”, deseó el centrocampista de Las Palmas.

Hace cinco meses, el futbolista también convocaba una rueda de prensa para anunciar que padecía linfoma de Hodgkin, un cáncer del tejido linfático, lo que le obligaría a estar un tiempo alejado de los terrenos de juego, además de asegurar que a pesar de iniciar “una lucha totalmente diferente” va a estar “con el equipo a muerte”.

“Empieza la lucha, quiero que me vean fuerte y no me vengan con mensajes de pena. En diciembre tendrán el mejor mercado de invierno porque voy a volver”, ya auguraba el centrocampista de Candelaria, de 26 años.

“Cuando llego en pretemporada y hago las pruebas físicas, le comunico al club que no me encontraba bien físicamente, había circunstancias en mi cuerpo que no estaban bien, dolor e inflamación, y el club y los médicos se ponen en marcha para realizar pruebas médicas”, indicó sobre cómo conoció que sufría la enfermedad.