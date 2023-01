SHAYBAH, Arabia Saudita.– El piloto francés Sébastien Loeb ganó su segunda etapa consecutiva y la cuarta en todo el Rally Dakar de este año, aunque el campeón defensor de Qatar, Nasser Al-Attiyah, sigue firmemente al mando.

Al-Attiyah tiene una abrumadora ventaja de una hora y 21 minutos sobre su compañero de equipo brasileño en Toyota, Lucas Moraes, con Loeb en tercer lugar, otros 16 minutos después.

Loeb, un récord de nueve veces campeón mundial de rally, cronometró 3 minutos y 4 segundos más rápido en su Prodrive que el sueco Mattias Ekstrom con Moraes tercero en la décima etapa de 624 kilómetros de Harad a Shaybah.

Al-Attiyah puede parecer cómodo para un quinto título, pero el corredor de 52 años sabe que aún quedan escollos potenciales a medida que la carrera se dirige a las últimas cuatro etapas.

Los dos siguientes son desafiantes incluso para los estándares de la carrera de resistencia definitiva, ya que se denominan “maratones” y tienen lugar en el Barrio Vacío.

Además de sus desafíos, los competidores no tendrán asistencia en el campamento después de la etapa de hoy.

¡Llegamos al Barrio Vacío! Fue un buen día para probar cosas para mañana, sabemos lo que necesitamos”, dijo Al-Attiyah.

Estoy contento, tengo buenas sensaciones con el coche, no cometimos ningún error. No presioné demasiado hoy, no quería correr riesgos. La etapa maratón es mañana (hoy)”.

La situación en la categoría de motos es mucho más complicada.

Kevin Benavides asumió como líder general después de que Ross Branch, de Botswana, ganara la etapa de ayer.

Benavides, de 34 años y que busca su segundo título de Dakar para sumar a su victoria de 2021, ahora supera al exlíder Skyler Howes de Estados Unidos por 1 minuto y 29 segundos.

El australiano Toby Price es tercero, a 2 minutos y 10 segundos del líder.

Benavides finalizó cuarto en la etapa, un minuto más lento que Branch, quien registró su segunda victoria en la carrera de este año y compensó con creces la vergüenza de haberse quedado sin combustible en las dos etapas anteriores.

Creo que hice un buen trabajo”, dijo Benavides.

Ataqué antes de estrellarme y perder algunos minutos allí, luego volví a la ofensiva”.

Howes registró el 17º tiempo más rápido, a más de siete minutos del ganador.

Solo quería pasar esta etapa hoy y prepararme para la etapa maratón”, dijo Howes.

En etapas cortas como esta, definitivamente puedes perderlo, pero tratar de ganarlo no es necesario”.

Price también estaba satisfecho con el trabajo de su día antes de la etapa mucho más intimidante.

Simplemente jugamos a lo seguro hoy”, dijo el dos veces campeón que aún no ha ganado desde que la carrera se mudó a Arabia Saudita en 2020.

Había muchas dunas rotas y la arena era muy suave. Con todo, creo que hasta ahora la posición ha sido bastante buena. Esperemos que algunas personas se involucren Intentaremos obtener algunos espacios y ver si funciona”.

Mientras tanto, el líder de la categoría de camiones, Ales Loprais, dijo que estaba “terriblemente arrepentido” después de que su vehículo golpeó a un turista italiano que posteriormente murió el martes.

El camión Praga de Loprais atropelló al italiano de 69 años que estaba tomando fotografías detrás de una duna de arena durante la novena etapa entre Riyadh y Haradh.