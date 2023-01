Hugo Lloris dice adiós a la selección de Francia

By

El veterano guardameta anunció, a través de una entrevista concedida a un diario francés, que no continuará defendiendo el arco de su representativo nacional

El capitán y arquero de la selección de Francia Hugo Lloris, encargado de levantar la Copa del Mundo en Rusia 2018 y jugador con más partidos con los ‘Bleus’ (145), anunció su retirada internacional, este lunes en una entrevista con el diario L’Equipe.

No es fácil anunciarlo, pero tras 14 años defendiendo esta camiseta, que he llevado con enorme placer, con orgullo, deber y sentido de la responsabilidad, creo que he llegado al final”, afirmó el jugador del Tottenham de 36 años, finalista del Mundial de Qatar 2022 hace tres semanas.

Internacional desde 2008, Lloris recibió el brazalete de capitán cuando comenzó su etapa como seleccionador Laurent Blanc, que reemplazó a Raymond Domenech tras el fracaso en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El actual seleccionador Didier Deschamps mantuvo la total confianza en Lloris, clave en la gran época vivida por los ‘Bleus’, con la final de la Eurocopa en 2016, el título mundial de 2018 y una nueva final planetaria en Doha en diciembre, perdida ante Argentina en los penales (3-3, 4-2).

Tras casi tres lustros en la selección, “llega un momento en el que hay que saber dar el relevo”, señaló Lloris.

“Creo que el equipo está preparado para continuar”, añadió, citando el nombre de su probable sucesor como titular, Mike Maignan.

Baja en Qatar por lesión, el arquero del Milán de 27 años podría convertirse en titular en la clasificación para la Eurocopa 2024, que comienza en marzo.

Tengo la sensación de haberlo dado todo, de haber formado parte de la aventura, pero no quiero esperar al momento en el que haga menos. Prefiero salir estando en alto, tras ayudar al equipo de Francia a llegar a la final del Mundial”, explicó Lloris al diario deportivo.