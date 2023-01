Gareth Bale sorprende y… ¡Anuncia su retiro del futbol!

By

La figura del futbol de Gales, Gareth Bale, sorprendió al anunciar su retiro del futbol este lunes a través de un comunicado, poniendo punto final a su carrera luego de coronarse como campeón en la MLS con Los Ángeles FC y de disputar el Mundial de Qatar 2022 con su selección en el último semestre.

Después de meditarlo cuidadosamente y en profundidad, anuncio mi retiro inmediato del futbol de clubes e internacional”, escribió el exjugador del Real Madrid y Tottenham, entre otros equipos, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El futbolista de 33 años, conquistó cinco Champions League como futbolista del Real Madrid, formando parte de una de las épocas más gloriosas en la historia del conjunto merengue, donde también levantó tres títulos de LaLiga española.

Quiero dar las gracias a mis clubes: Southampton, Tottenham, Real Madrid y, finalmente, LAFC. Quiero agradecer a todos mis gerentes y entrenadores, a las personas del ‘staff’, a compañeros de equipo, a todos los aficionados, a mis agentes, a mis increíbles amigos y familiares… El impacto que han tenido en mí es inconmensurable”, agregó en su texto.

Con la selección de Gales, Gareth Bale tuvo la oportunidad de disputar la Eurocopa y también de conseguir un regreso histórico al Mundial, aunque su aventura en Qatar 2022 terminó rápidamente y con pobres resultados dentro del Grupo B, con un empate ante Estados Unidos y derrotas frente a Irán e Inglaterra.

Quiero dar las gracias a mi esposa y mis hijos, su amor y apoyo me han sostenido. Han estado a mi lado en todos los altibajos, manteniéndome conectado a tierra en el camino. Me inspiran a ser mejor y me enorgullezco”, prosiguió en su mensaje.

Luego de agradecer a sus clubes y a su familia, el apodado ‘Expreso de Cardiff’, reveló que poner fin a su carrera no fue nada sencillo, pero está determinado a dar un paso al costado, alejarse del futbol de manera definitiva y emprender nuevos horizontes.

Mi decisión de retirarme del futbol internacional ha sido, por mucho, la más difícil de mi carrera. Ahora sigo adelante hacia la siguiente etapa de mi vida. Es un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura…”, sentenció Gareth Bale.