El sistema de alerta sísmica se extenderá a Colima y al Estado de México el próximo año, anunció este jueves 29 de diciembre Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria recordó que solo existe un sistema de alerta sísmico, conocido como SASMEX, operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C., y que este programa ofrecerá sus servicios en dos entidades más a partir de 2023.

“Durante 2023, uno de los proyectos más importantes que estamos impulsado es la ampliación de la difusión de este sistema en el estado de Colima”, anunció Laura Velázquez.

En esto contexto, la titular nacional de Protección Civil señaló que está totalmente descartada ampliar la Alerta Sísmica en todo el país.

“Está fuera completamente de consideración técnica contar con un alertamiento en todo el país, sobre todo por el riesgo sísmico en la zona noroeste del país que es muy bajo, nos tenemos que concentrar en la zona de alto riesgo”, sentenció.

Además de la ampliación de la Alerta Sísmica en el estado de Colima, el proyecto se extenderá también a municipios del Estado de México que aún no cuentan con el sistema de alertamiento.

¿Cuál es la cobertura actual de la Alerta Sísmica? (diciembre 2022)

Actualmente, el SASMEX ofrece una cobertura en siete estados de la República y lo hace de la siguiente forma:

CDMX (16 alcaldías): Altoparlantes / Estaciones de radio AM y FM / Radio receptores tipo NOAA / Canales de TV

EDOMEX (48 municipios): Altoparlantes / Estaciones de radio AM y FM / Radio receptores tipo NOAA

PUEBLA (Ciudad de Puebla): Altoparlantes / Estaciones de radio AM y FM / Radio receptores tipo NOAA / Algunos canales de TV

MORELOS (26 municipios): Estaciones de radio AM y FM / Radio receptores tipo NOAA

MICHOACÁN (Morelia y 10 municipios): Estaciones de radio AM y FM / Radio receptores tipo NOAA

GUERRERO (Acapulco, Chilpancingo y 5 municipios más): Altoparlantes / Estaciones de radio AM y FM / Radio receptores tipo NOAA / Algunos canales de TV

OAXACA (Ciudad de Oaxaca y 68 municipios): Altoparlantes / Estaciones de radio AM y FM / Radio receptores tipo NOAA

Los estados de Chiapas y Tlaxcala cuentan con un sistema de Alarma Sísmica, no de Alerta Sísmica. La diferencia es que el primero sólo suena cuando ya está temblando, la Alerta Sísmica, ofrece a la población algunos segundos para preparar acciones preventivas.

Alerta Sísmica llegará a celulares

Asimismo, Laura Velázquez Alzúa anunció que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) llegará a los teléfonos celulares en 2023.

La funcionaria detalló que desde el 2019 el Gobierno Federal trabaja en el proyecto del sistema integral de envío masivo de mensajes para alertar a la población de un temblor mayor segundos antes y así proteger su vida.

“Los avisos de alerta se reciben a través de radios receptores aquí en la Ciudad de México con los altoparlantes del C5 y desde 1993 también se alerta vía radio comercial AM y FM y televisión, y próximamente para 2023 estaremos a través de la telefonía celular”, informó Laura Velázquez.

“Esta propuesta se viene trabajando desde 2019 de manera conjunta con el gobierno de la Ciudad de México, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de Presidencia”, añadió.

En ese sentido, la titular de Protección Civil anunció el Sistema Integral de Envío Masivo de Mensajes, que como su nombre lo indica, alertará a la población sobre un sismo mediante sonidos homologados.

“Es uno de los proyectos más importantes para el próximo año, vamos a continuar con la homologación de sonidos y mensajes donde se tiene distribuido el sistema de alerta sísmica para que el mensaje a la población sea el mismo”, dijo.

Sistema de alerta sísmica en México

Con el propósito de alertar a la población de manera oportuna en caso de sismo, en 1989 el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico desarrolló el Sistema de Alerta Sísmica (SAS) de la Ciudad de México, el cual entró en operación en 1991.

Posteriormente en 2003 inició operación el Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO).

En el año 2012, por iniciativa de las autoridades de la Ciudad de México, de Oaxaca y de la Secretaría de Gobernación, los sistemas de ambas entidades se integraron para constituir el llamado Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.

También se realizó la ampliación de estaciones sísmicas a otras zonas, abarcando las costas de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla, para hacer más eficientes los avisos de Alerta Sísmica en la CDMX ante sismos que pudieran genera daños.

El sismo del 19-S 2022 que sacudió a Colima

Un sismo de magnitud 7.7 sacudió a varios estados mexicanos, entre ellos a Colima, el pasado 19 de septiembre de 2022, en el mismo día en que se conmemoraron los terremotos de 1985 y 2017.

El municipio de Tecomán, en Colima, fue uno de los más afectados tras el temblor, con más de mil 700 viviendas dañadas, así como afectaciones en carreteras y comercios.

Durante los días siguientes al sismo del 19-S del 2022, familias de Colima durmieron a plena calle por el temor a que otro sismo o réplica causara daños al interior de sus hogares.