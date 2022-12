Djokovic espera una buena recepción en Australia

By

El tenista serbio Novak Djokovic tiene claro que quiere jugar “todo el tiempo” que su cuerpo le permita tras superar una difícil campaña en 2022, y celebró que pueda volver en 2023 a jugar en Australia y el primer ‘Grand Slam’ de la temporada.

“Me gustaría jugar todo el tiempo que pueda, pero en realidad no tengo ninguna cifra en la cabeza. Las cosas están progresando bastante bien para mí y no me puedo quejar, así que mientras juegue a este nivel, mientras tenga el fuego, seguiré adelante”, señaló Djokovic tras jugar en Dubai la World Tennis League.

El de Belgrado se mostró también “contento de tener de nuevo la oportunidad de empezar” su temporada en Australia, después de no poder hacerlo este 2022 tras ser deportado del país por no estar vacunado contra el coronavirus. “Mi palmarés ha sido bastante bueno a lo largo de los años en Australia, así que estoy deseando ir allí”, añadió.

“Siempre pido lo mejor para mí. A lo largo de los años, he tenido mucha suerte de empezar muy fuerte en Australia y me encanta jugar allí. Después de lo que pasó a principios de este año, espero poder tener una buena recepción allí y eso puede ayudarme a jugar un buen tenis”, sentenció.