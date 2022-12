Confirman unidad Presidente y legisladores de Morena

– América Móvil, financiamiento verde

– Perú declara persona non grata al embajador

El ala morenista del Congreso de la Unión, senadores y diputados federales, se congregó ayer con el presidente López Obrador. Fue su penúltima reunión navideña antes de que termine el sexenio. Los legisladores confirmaron su adhesión a las metas de la Cuarta Transformación y el mandatario agradeció su apoyo. También hizo un breve balance de las iniciativas que el Congreso ha conseguido sacar adelante, a pesar de la resistencia de los partidos de oposición. Hizo énfasis en las reformas constitucionales que prohíben condonar impuestos y las pensiones sociales. Se refirió a una empresa a la que cada año le perdonaban 20 mil millones de pesos pero no mencionó su nombre. Asistieron los tres aspirantes a sucederlo, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández. Hermanos, volvió a llamarlos. No fue convocado por sus compañeros Ricardo Monreal.

Golpe mortal

El comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de divulgar públicamente la información fiscal de Donald Trump, con lo que termina una lucha de tres años de los demócratas para conocer qué esconden los documentos, presumiblemente falta de pago de impuestos. La acción del comité, a pesar de las objeciones de los republicanos del panel, se produce en los últimos días en que tienen mayoría los demócratas en la Cámara. No es el único problema judicial que enfrenta el ex presidente. Está en trámite un juicio penal en el delicado tema de la insurrección. Trump no tendría problemas si fuera ex presidente de México. Aquí la Suprema Corte diseñó una pregunta difícil de entender para los ciudadanos en la consulta pública que se organizó con el fin de enjuiciar a los ex mandatarios del neoliberalismo. No procedió. Ahora vemos a tres de ellos llevando una existencia envidiable en España –Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Peña Nieto– debido a las visas doradas que consiguieron gracias a sus contactos y sus inversiones. Y Zedillo desde hace mucho tiempo pertenece al jet set corporativo de Estados Unidos.

Bono sostenible

América Móvil, la empresa insignia del Grupo Slim, colocó en el mercado mexicano de valores su primer bono sostenible, como parte de una emisión por más de 24 mil millones de pesos en cuatro tramos, de los cuales 21 mil 700 millones están etiquetados para financiar proyectos ambientales y de alto impacto social. Tiene el propósito de reducir en más de 50 por ciento sus emisiones directas para el año 2030. Parte de los recursos del bono ayudarán a financiar proyectos consistentes con la estrategia de reducción de emisiones como la migración a energías renovables, modernización de equipos y eficiencia energética; América Móvil también apoyará a sus usuarios a reducir su huella ambiental a través de las soluciones digitales.

Buscan director de Twitter

Elon Musk está buscando ya quién lo sustituya al frente de Twitter, se sometió a renovación de mandato y perdió.

Twitterati

El gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, señor Pablo Monroy Conesa, debido a las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en Perú. Tales expresiones constituyen una injerencia en los asuntos internos del país y por ende son violatorias del principio de no intervención. En la fecha se ha entregado al señor Monroy una nota diplomática mediante la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Esta decisión se sustenta en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Ana Cecilia Gervasi @CancilleríaPerú

Nota: estaré ausente unos días por las fiestas navideñas. Deseo lo mejor a todos para el nuevo 2023, abrazos

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com