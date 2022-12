El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó públicamente a Bad Bunny ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México luego de que cientos de fanáticos quedaran fuera por la supuesta sobreventa de boletos de Ticketmaster.

“Pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo, ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él”, admitió.

“Nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro no tan espectaculares porque estuve viendo como salió ahí en el Azteca volando en una palmera pero eso si no se puede acá pero una tirolesa, esa sí se la podemos poner”, indicó esta mañana.

El mandatario busca resarcir los daños ocasionados por Ticketmaster, la empresa encargada de la venta de boletos para los shows de Bad Bunny que por malas prácticas provocó que cientos de personas se quedaran fuera del Estadio Azteca durante el primer evento en la Ciudad de México. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) registró casi dos mil quejas por boletos clonados: mil 600 del concierto del 9 de diciembre y 110 del 10 de diciembre.

“Sería mucho muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica, no es culpa de él, es culpa de quienes vendieron los boletos pero el podría hacer un tiempo y contribuir, además lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es un joven sensible, tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial”, agregó.

La presunta sobreventa de boletos para el concierto de Bad Bunny provocó que cientos de personas se quedaran fuera del Estadio Azteca. (Cuartoscuro)

Bad Bunny cerró su ‘World’s Hottest Tour’ el pasado 10 de diciembre en la Ciudad de México acompañado de reconocidos intérpretes de reguetón como Sech, Jowell&Randy, Ñengo Flow, Rauw Alejandro, Arcángel, Buscabulla y Bomba Estéreo.

“¡Wow! ¡Qué noche! ¡Gracias México!! ¡Gracias América por la mejor experiencia de mi vida! ¡Los amo con mi vida! ¡Me llevo esta gira en el corazón para siempre! ¡Que viva América Latina! ¡Que viva la música en español! Atte. Benito, de Puerto Rico pa’l mundo entero”, escribió en su cuenta de Twitter.

El ‘Conejo Malo’ inició la gira en Orlando Florida y siguió con presentaciones en países como Chile, Paraguay, Argentina, Panamá, San Salvador, Colombia y Guatemala, recaudando un total de 232.5 millones de dólares, según cifras de Billboard Boxscore.

‘Nos dio sentimiento ver a jóvenes tristes’, dice AMLO

López Obrador confesó que ver a los jóvenes desconsolados fuera del Estadio Azteca fue lo que motivó la solicitud de un concierto gratuito de Bad Bunny.

“Aprovecho para decirlo porque él es una gente solidaria, Bad Bunny, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible, y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos”, comentó.

El mandatario afirmó que ya dio instrucciones para que la Profeco trabaje en los procesos de reembolso de boletos aunque admitió que la medida no es suficiente para reparar la desilusión de no haber visto al artista en vivo.

“No es suficiente porque muchos tenían la ilusión de verlo, a lo mejor se puede hacer algo”, insistió.