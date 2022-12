El Martes 13 de Lencho, Ciro y X. González

By

Hoy es martes 13 y será recordado como el principio del fin del feudo en que Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Claudio X. González convirtieron al Instituto Nacional Electoral (INE) en su beneficio personal y de una larga lista de cuates. Es cierto que Morena, el Partido del Trabajo y el Verde no pudieron llevar a cabo la reforma constitucional en materia electoral, pero sí están sacando adelante el plan B. No se necesita mayoría calificada del Congreso. Ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, en el Senado le hacían ayer algunas adecuaciones y se estaba votando en comisiones una versión modificada –el plan C–, que volvería a San Lázaro para su confirmación. Sin embargo, el tiempo se agota. Los legisladores salen de vacaciones y pasado mañana será su último día de actividad. Podría convocarse a un periodo extraordinario o posponer el proceso hasta febrero. También podría echarse mano del reloj legislativo, con el cual el prianismo cometió muchos desmanes. El problema del INE tiene más que ver con la antidemocracia que con la democracia. Dejó de ser árbitro imparcial, neutral, y fue convertido en partido político. Otro problema fue la adicción al dinero. Olvidaron Lencho y socios que no es su dinero, sino recursos que los contribuyentes les confían y lo han derrochado sin sentido.

Plantón pink

Las agrupaciones que controla X. González están siendo convocadas a un plantón rosa, o pink, hoy a las 9 de la mañana. El lugar de reunión es el edificio del Senado. Firman la convocatoria el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, UNE, Unidos por México y Sociedad Civil México. Esperan reunir al menos la misma cantidad de personas que congregaron el domingo 13 de noviembre, alrededor de 60 mil. El motivo del plantón rosa, o pink, es el mismo: el INE no se toca. Veremos si la vuelve a hacer.

Corcholatas en desacuerdo

Respondieron rápidamente a Marcelo Ebrard los otros dos aspirantes a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República. Claudia Sheinbaum dice que no va a renunciar, su cargo es de elección. ¿Qué dice la Constitución? El artículo 86, fracción VI, establece como uno de los requisitos para ser presidente de la República: VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección. Claudia puede quedarse en su cargo de jefa de Gobierno un año y días más. Por su lado, Adán Augusto López Hernández no está de acuerdo con los debates públicos que propone Ebrard. Si vemos las cosas con atención, ya comenzó el debate. Los tres aspirantes están intercambiando puntos de vista, parecía que cada uno ignoraba la existencia de los otros.

La economía

El canibalismo en el que se desarrolla la actividad política no ha salpicado a la economía, afortunadamente. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que por tercer mes consecutivo México se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos, ha desplazado a China y Canadá, lo cual se ha logrado gracias a la certidumbre para el ambiente de negocios, inversiones y la creación de empleos aportada por el tratado de libre comercio (T-MEC). En 2021, el intercambio entre México y Estados Unidos alcanzó el récord de 661 mil 164 millones de dólares, pero el CCE prevé que en 2022 la cifra será mayor. En octubre fue de 68 mil 400 millones de dólares, entre importaciones y exportaciones.

Twitterati

Vine a mostrar mi respeto y felicitar a la #VirgendeGuadalupe por su día. Como mexicano, celebro desde mi corazón este día tan importante. Felicidades a todas las Lupitas.

Escribe Noriteru Fukushima (@embjpmx),embajador de Japón en México

