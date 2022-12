Venta de Banamex: BMV propone una Oferta Pública de Adquisición para la compra del banco

El director general de la BMV, José Oriol Bosch, anticipó que es posible que se realice una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para la venta de Banamex por parte de Citigroup.

En conferencia de prensa, con motivo del cierre de año, Bosch dijo que, si llega a darse el caso, harán su mejor trabajo para apoyar esta operación.

Además, detalló que los tiempos en el que se puede llevar a cabo son variados, incluso de hasta 34 meses; sin embargo, depende más de la empresa que de la BMV la rapidez en estos casos.

Sobre los procesos de deslistes que ha enfrentado la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que suman más de una decena, afirmó que no se espera que se presenten nuevos trámites de este tipo y es un tema en el que no hay preocupación.

El directivo expuso que la valuación en los mercados está mejorando, por lo que las emisoras que tenían contemplado salir por este motivo o reestructuras, fusiones y adquisiciones ya lo hicieron.

“Ni privada ni pública ni confidencial no sabemos hoy en día de ningún caso (de deslistes). No quiere decir que no pueda haber del día de mañana, pero no sabemos de ningún proceso en trámite. Nos sentimos tranquilos”, afirmó.

Por el contrario, expresó Oriol Bosch, el próximo año tiene un panorama alentador y “definitivamente será mejor que 2022 en términos de Ofertas Públicas Iniciales”, adelantó en un contexto en el que están por cumplirse cinco años sin este tipo de colocaciones.

‘Mejor ejecución achica el mercado’

Entre los datos que presentó el centro bursátil, resaltó la baja en el monto operado a partir del 22 de agosto pasado, cuando comenzó la regulación de “mejor ejecución” en el que los intermediarios bursátiles tienen la obligación de obtener el mejor resultado posible, según las condiciones de mercado en las bolsas.

Antes de esa fecha, el valor del mercado rondaba los 21 mil 610 millones de pesos y después pasó a 18 mil 093 millones de pesos, lo que marca su ineficiencia y la necesidad de ver otras alternativas, afirmó Alfredo Guillén, director de Mercado de Capitales de la BMV.