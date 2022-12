Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, se comunicó a su oficina en Palacio Nacional para solicitar asilo político en la Embajada de México antes de ser detenido por declarar la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de emergencia.

“Habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada”, comentó.

López Obrador informó al canciller Marcelo Ebrard quien a su vez habló con el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, para que abrieran la puerta de la embajada cuando comenzaron a llegar policías y ciudadanos bloqueando la entrada para impedir el paso a Castillo. “Él ya ni siquiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato”, dijo el mandatario.

Pedro Castillo se enfrentó este 7 de diciembre al tercer intento de removerlo de la presidencia. El Congreso tenía programado debatir sobre la moción de vacancia por la tarde pero adelantó la sesión luego de que el entonces presidente anunciara su disolución, la instalación de un Gobierno de emergencia, un toque de queda y la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Como respuesta, los legisladores decidieron destituirlo.

Castillo fue detenido en el centro de Lima por la Policía Nacional mientras se dirigía a la embajada mexicana.

Hasta este miércoles solo había rumores sobre la solicitud de asilo a México. Incluso Marcelo Ebrard descartó haber establecido comunicación con Castillo.

“Había una patrulla porque decían que se iba a ir el presidente Castillo a la embajada, pero la verdad nunca llegó a la embajada. No sé si esa era su intención (…) Me sorprendió incluso porque no tuvimos conocimiento, no supimos, no tuvimos ningún contacto”, puntualizó.