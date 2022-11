Salario mínimo 2023 México: ¿De cuánto sería con el aumento que dijo AMLO?

Luego de la marcha encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, con motivo de los logros obtenidos durante sus cuatro años de gobierno, el jefe del Ejecutivo ofreció su Cuarto Informe de Gobierno, en el que señaló que el salario mínimo tendría un aumento del 20 por ciento en 2023.

“En unos días más se anunciará el aumento del salario mínimo para el año próximo. Deseo que sea acordado por unanimidad entre el sector obrero, empresarial y Gobierno, y también deseo que ronde en el 20 por ciento porque así llegaríamos al final de nuestro Gobierno con un incremento del 100 por ciento en términos reales, en todo el territorio nacional”, expresó AMLO, este domingo 27 de noviembre.

¿Cómo quedaría el salario mínimo en pesos con el aumento de AMLO?

Al inicio de la administración de López Obrador (2018), el salario mínimo rondaba los 88 pesos e incrementó a 172.87 pesos diarios (62 por ciento); mientras que en la frontera el aumento fue de 260.34 pesos por día.

En caso de que el salario mínimo aumente el 20 por ciento que plantea el presidente, el pago por día de trabajo pasaría de 172.87 a 207.44 pesos.

Cuarto Informe de Gobierno de AMLO

El mandatario mexicano abordó los siguientes puntos durante su discurso este 27 de noviembre:

Ante el grito de sus simpatizantes de que continúe en el cargo, el presidente dijo que no, que su movimiento es maderista por lo que “sufragio efectivo, no reelección”.

En días próximos anunciará el aumento del salario mínimo para el año próximo y pidió que sea aprobado por unanimidad y que sea del 20 por ciento.

El presidente destacó los programas sociales y las becas para estudiantes.

Durante la pandemia, dijo, se vacunó a todos los adultos mayores en cinco meses y agradeció a médicos y enfermeras que pusieron en riesgo su vida para atender el COVID-19.

Resaltó que la austeridad se ha notado, ya que la Presidencia gastará 600 millones de pesos, cuando anteriormente el presupuesto era de más de 3 mil millones de pesos. Y dijo que en estos cuatro años no se han comprado automóviles.

AMLO dijo que de no subsidiar la gasolina, la inflación sería de 13 por ciento y no del 8 por ciento.

El mandatario resaltó que con un año de utilidades de la refinería Deer Park se pagó la inversión hecha, y dijo que la de Dos Bocas ya va a empezar a producir gasolina y diésel.

AMLO mencionó que la Pensión del Bienestar aumentará en 25 por ciento para 2023.

Asimismo, indicó que se terminará con la construcción del Tren Maya y que los trenes ya están en construcción. Dijo que es la obra ferroviaria más grande del mundo.

Para diciembre de 2023 estará listo el tren Interurbano México – Toluca.

“Lo tengo que decir, aunque no es mi gusto, porque los adversarios son muy hipócritas. Es importante que se sepa que en nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna”.

Reconoció la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Asimismo, dijo que se vive una hermandad con los pueblos de América, especialmente con aquellos que tienen gobiernos con la misma ideología de igualdad, y mandó un saludo a Lula da Silva, presidente electo de Brasil.

AMLO agradeció a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por promover la lectura y la educación, y dijo que ella no va a participar en ningún proceso electoral.

Ante la mención de la cumbre de la ultraderecha a nivel mundial en la CDMX, AMLO dijo que se pudo llevar a cabo sin ningún problema, ante lo cual los asistentes al Zócalo abuchearon.

‘Humanismo mexicano’, esta es la propuesta de nombre para la corriente ideológica y de su movimiento.