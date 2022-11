En junio pasado concluyó el llamado ‘juicio del siglo’ entre Johnny Depp y Amber Heard, donde el actor de Piratas del Caribe ganó la demanda por difamación que existía en su contra, por lo que su exesposa tendría que pagarle millones de dólares.

Sin embargo, la actriz de Aquaman comenzará una nueva batalla legal, ahora en contra de una de sus aseguradoras, llamada New York Marine and General Insurance Co., la cual se negó a cubrir gastos derivados de aquel conflicto entre Heard y Depp.

Amber habría estado asegurada por un millón de dólares, cifra que el ayudaría a cubrir parte de los gastos que le generó el juicio que se llevó a cabo en los primeros meses del 2022, como la cifra que debería pagarle al actor de Animales Fantásticos, así como los honorarios de su equipo legal.

En un inicio, la empresa de seguros se negó a pagar los gastos que solicitaba la actriz ya que argumentaron que actuó ‘de mala fe’ y tuvo una mala conducta, por lo que perdió en junio pasado. De hecho, y según la ley de California, ellos no tendrían por qué hacerse responsables de aquel comportamiento.

Amber Heard demandó a su aseguradora

De acuerdo con documentos obtenidos por el medio estadounidense TMZ, Amber argumenta que New York Marine prometió pagar los costos de su defensa y juicios en su contra hasta por un millón de dólares, cifra por la cual estaba asegurada, sin importar que ganara o perdiera.

Por ello, la actriz de Diario de un seductor afirma que no están cumpliendo con su parte del contrato ‘incondicional’, como ella lo llamó, y contrademandó, esperando que la empresa responda y le dé el millón de dólares por el cual se encontraba asegurada.

Al momento de esta actualización, ni Amber Heard ni New York Marine and General Insurance Co. han hecho declaraciones al respecto.