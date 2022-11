Advierten a México sobre Raúl Jiménez: ‘no está para jugar’

By

Luego de que el Wolverhampton venciera a Leeds en la Copa de la Liga en Inglaterra, la noticia de que Raúl Jiménez salió como suplente para el amistoso de México contra Irak, causó el enfado de los seguidores de los Wolves.

El delantero ha estado fuera de juego por una lesión en la ingle desde el 31 de agosto y aún no está en condiciones de jugar, y fue fotografiado en el banquillo de México sin su uniforme de juego, pero la Federación Mexicana ha escrito a los Wolves para disculparse y confirmar que Jiménez nunca estuvo listo para jugar en el encuentro.

“Solo me enteré después del juego. Vi la foto de él en el banco con su ropa; lo nombraron en el banco, pero no se ha cambiado para jugar. Eso es todo lo que entiendo. No estamos contentos con eso, por cómo se ve y cómo se ve desde afuera. Lo entiendo”, declaró el entrenador interino Steve Davis.

Contrario a lo que ha dicho Gerardo Martino, para el entrenador inglés, no cree que Jiménez esté para jugar.

Pero sabemos que no está listo para jugar. Se disculparon por incluirlo. Sabemos muy bien que no está listo para entrar o jugar en los juegos. Dijeron que fue por razones de salud mental que lo pusieron allí”, mencionó.

El interino dijo que el 9 mexicano volará de regreso a Inglaterra este fin de semana, antes de esperar a ver si México lo convoca para el Mundial.