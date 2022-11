No ha pasado ni una semana del estreno del documental Selena Gómez: My mind & me y la cantante y actriz ya desató una gran polémica por olvidarse de su amiga (o examiga) Francia Raísa, quien le donó un riñón.

El pasado 4 de noviembre se estrenó en Apple TV el documental de Selena Gómez, dirigido por el cineasta Alek Keshishian -el mismo que mostró a Madonna en su vida cotidiana con la cinta Truth or Dare (1991)- y grabado desde hace seis años.

El documental aborda la vida y trayectoria artística de la estadounidense, así como momentos públicos y privados. “Hoy en día ves a las celebridades en su casa, pero lo que hay en este documental es diferente, creo que ella se abre a un nivel emocional mucho más profundo. Hay escenas que nunca habría decidido poner en sus redes sociales”, comentó Keshishian a EFE.

Imágenes de conciertos, viajes, recibimientos de fans eufóricos y jornadas maratonianas de ensayos ocupan los primeros minutos del documental hasta que la sucesión de escenas, como la energía de Gómez, se derrumba por sus problemas de bipolaridad y lupus.

¿Qué (no) dijo Selena Gómez de Raísa?

Pero no fue tanto el documental el que causó polémica y críticas en redes sociales, sino la entrevista que dio Selena Gómez a la famosa revista Rolling Stone para promocionar su largometraje biográfico.

La exestrella infantil de Disney mencionó que su “única amiga en la industria” es la cantante Taylor Swift, omitiendo a la también actriz estadounidense de ascendencia hondurreña Francia Raísa, quien le donó un riñón en 2017.

“Nunca encajé en un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria, realmente, es Taylor. Así que recuerdo sentir que no pertenecía”, comentó para la revista. Mientras que en el documental, hace muy poca mención del riñón que recibió de su otra amiga.

Francia Raísa reaccionó en Instagram a una publicación de la cadena de televisión E! que retomó las palabras de Gómez con un simple comentario de “Interesante”; aunque después lo borró, este fue capturado por varios fans. Además, dejó de seguir a su amiga en la red social al día siguiente, según el Daily Mail.

“Siento no haber mencionado a todas las personas que conozco”, respondió Selena Gómez a un video de Tik Tok que explicaba su polémica declaración, el documental de Apple TV y el contexto de su relación con la actriz de How I Met Your Father.

¿Qué pasó con la amistad entre Selena Gómez y Francia Raísa?

Gómez y Raísa se conocieron durante un evento organizado por Disney y la cadena ABC en el cual llevaron a varios famosos a hospitales infantiles. A partir de ese día simpatizaron y se convirtieron en amigas.

Debido a su enfermedad de lupus, la salud de Selena Gómez se deterioró y requirió de la donación de un riñón, el cual le concedió Francia Raísa en 2017. A pesar de eso, se les dejó de ver juntas en los próximos años y se rumoró que habían terminado la amistad.

Fue hasta 2019 que aparecieron juntas en un video de Tik Tok y Raísa habría asistido en junio pasado a la fiesta de Selena Gómez por su cumpleaños 30 junto con Miley Cyrus, Camila Cabello, Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Cara Delevingne.