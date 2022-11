Thalía inició su carrera en Timbiriche y fue una de las protagonistas de las telenovelas mexicanas más buscadas en los años noventa, razón por la que ha confesado que se le subieron los humos en su juventud.

“Claro que se me subió la fama, sobre todo más adolescente. Ahí sí se me subió muchísimo, pero también contaba con mi madre que me bajaba cuando me empezaba a despegar del piso”, le dijo a Karla Díaz en su canal Pinky Promise.

Fue su progenitora –quien murió en 2011 por un derrame cerebral– quien le enseñó a no tener imposibles en la vida y luchar por conseguir sus metas.

“Mi madre me recordaba de dónde veníamos, la oportunidad que teníamos, quién era yo, el respeto al otro. Mi mamá me hacía saludar a todos con la misma intención, con el mismo cariño y con el mismo amor. Mi madre era una gran porrista, era muy divertida, muy soñadora y era una visionaria”.

Thalía ‘no recuerda’ sus mejores besos en telenovelas

Al ser cuestionada sobre sus besos en la pantalla con coprotagonistas como Fernando Colunga, con quien compartió en proyectos como María Mercedes (1992), Marimar (1994) y María la del Barrio (1995), la intérprete de ‘Psycho bi**h’, su nuevo sencillo, aseguró que “una dama no tiene memoria”.

“Es que nunca hubo un mejor. Pues es que ni uno ni el otro, o sea, cero”, agregó sobre los actores con quienes trabajó. Además, contó por qué no ha vuelto a aceptar un guión.

“La esclavitud del set. Desde las 8 de la mañana estás ahí, sales a las 11 de la noche de lunes a sábado, solo el domingo para recuperarte. Así fueron todas mis novelas, una tras otra. El tren de trabajo que yo dije: ‘ya no más’”. Otra de sus ‘angustias’ era tener que estar en el set para el episodio que se emitía al día siguiente.