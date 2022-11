Necesaria, la transformación del INE

By

– No es democrático, pero sí muy costoso

– Sus directivos deberían ser electos por los ciudadanos

El Congreso de la Unión discute una transformación del INE. Realizamos este sondeo de opinión en medio de un escándalo porque el presidente del instituto, Lorenzo Córdova, ocultó los resultados de una encuesta que ordenó el mismo INE, en el que los participantes muestran su apoyo a la iniciativa de reforma del presidente López Obrador. Los resultados aparecen en las gráficas.

Metodología

Participaron 1,191 personas, 299 a través de Facebook, 391 en Twitter y 506 por medio de El Foro México. Utilizamos la app SurveyMonkey. Las preguntas se presentan para quien quiera responderlas, no hay una lista previa, como hacen otros encuestadores. Pueden ver cómo fue contado su voto en línea, de inmediato. Los organizadores del sondeo no votan. No comparten necesariamente las opiniones vertidas.

Twitter

El INE ha rebasado ya su vida útil y se ha convertido en un lastre para el proyecto de transformación del país. Este instituto también necesita ser transformado; debe evolucionar para ser en verdad democrático y auténticamente plural; no un instrumento para legitimar fraudes y favorecer pillos…

@Federico Rodriguez /CDMX

Es necesario que el INE se convierta en un verdadero organismo ciudadano y no de los intereses de los partidos. Además, que su costo resulte menos oneroso para la nación.

@Martha Villalobos/ Chetumal, Quintana R

El INE ha sido una institución fundamental para la democracia del país, prueba de ello es que AMLO está en el poder. No quiero regresar a los 70, no a la reforma electoral.

@A.Rodrigo_JR /CDMX

Un organismo de los más caros del mundo, con resultados, decisiones y directivos de una institución tercermundista, censora de la libertad de expresión y aliada de una oposición corrupta y delincuente.

@Cesar Rodmuz /CDMX

Con la deformación colonial desde los borbones en Nueva España hasta los vendepatria que fueron por Maximiliano, no hemos conocido la democracia. Pero la 4T sigue formando ciudadanía y la cosa va bien.

@rafaelxalt /Aguascalientes

Facebook

Urge la reforma electoral. México necesita un instituto de verdad democrático, austero e imparcial y, sobre todo, que no sirva a intereses particulares. Lorenzo y Ciro han hecho de todo en contra de la democracia. ¡Basta de mantener zánganos vendidos!

Ma. Elena García Casas /Edomex

Perdió su objetivo central y se corrompió, gracias a la intromisión descarada de los partidos y del dinero circulante por la oligarquía dominante. Desvergonzados, los consejeros actuales presumen su corrupción.

Hugo Carbajal Aguilar /Zacatepec, Morelos

El Foro México

Es una paradoja que el INE organice elecciones y consultas para la sociedad, pero dentro del instituto se resistan a aplicar la democracia y vivan como virreyes modernos.

David Luviano /Cuernavaca

Obviamente no es democrático, pues el instituto sólo sirve a cierta oligarquía y sus sueldos tan escandalosamente altos son obscenos para el pueblo.

Patricia Lara /Veracruz

Es necesario que el pueblo nombre a los miembros del INE, sólo así se verán comprometidos con la democracia, y no con los partidos.

Sergio Anaya Pérez /CDMX

