La primera de nuestras causas es Durango: Ricardo Pacheco

DURANGO, DGO.- Al sustentar su voto en favor de la minuta que le permitirá al Ejército Mexicano permanecer en las calles hasta el 2028, el diputado Ricardo Pacheco Rodríguez aseguró que al hacerlo “la primera de nuestras causas debe ser nuestro estado. Perseguir que le vaya bien, es y debe ser nuestra prioridad”.

Recordó que la entidad, depende casi al 100 por ciento de los recursos que le apoya la Federación y “cuando yo oigo que van a estar pendientes como votan los congresos, para ver como tratan a los estados, prefiero hacer una profesión de fe”.

Indicó que tal vez sea el voto más difícil que en su historia como legislador le haya tocado emitir. Cuestionó el por qué la extensión para que permanezca el Ejército en las calles sea hasta el 2028 y no al 2030 o al 2036, y el por qué no se ha acompañado esta propuesta con los estudios suficientes que sustenten dicho plazo, “yo al menos no los he podido tener a la vista”.

Calificó como un verdadero acto de “profesión de fe”, esperar que ahora sí se haga efectiva la reforma al Artículo 21 Constitucional de 2019, cuando se estableció que al 2024 la Guardia Nacional “que no es otra cosa que la Policía Nacional”, desarrollaría integralmente las tareas de seguridad pública y, de acuerdo a la reforma, “serían de carácter civil”.

“La reforma constitucional del 2019 no ha hecho una consolidación de las policías, compromiso que ya se tenía; no ha hecho la capacitación como policía civil de los militares, compromiso que ya se tenía; se han retirado los fondos a los estados y municipios para fortalecer a sus cuerpos policiacos: “¿ahora sí se van a crear los fondos en el próximo presupuesto?¿Ahora sí van a rendir cuentas los titulares de la Marina y de la SEDENA? Hagamos una profesión de fe”, cuestionó el legislador del PRI.

Y agregó. ¿Ahora sí van a avanzar en la consolidación de la Guardia Nacional y se van a dejar y le van a dejar en el 2028 todas las funciones de la seguridad pública? Ojalá que no haya otra iniciativa en ese año para que la establezcamos hasta el 2036: hagamos una profesión de fe”.

“Indudablemente, asumir la responsabilidad de apoyar esta minuta -quienes lo hacemos- no va a ser una responsabilidad fácil al futuro, no es una dicotomía como la que se plantea de repente desde posiciones maniqueas: ¿van a representar a los partidos o van a representar al pueblo?, ¿Están con el Ejército y con la Marina, o contra el Ejército y contra la Marina? No es ese el planteamiento de fondo, el planteamiento de fondo es, ¿cuándo habrá una policía nacional que atienda a la seguridad pública?”, finalizó el diputado Ricardo Pacheco Rodríguez.