Thalía se dio a conocer dentro del mundo artístico gracias a que fue parte de la agrupación juvenil Timbiriche; sin embargo, a principios de los noventa su carrera como solista la consolidó como una de las cantantes más populares en aquella época.

Sus dos primeros discos fueron claves para alcanzar el éxito que hasta el día de hoy se le reconoce, y detrás de ellos estuvo una persona que, además de ser su primer productor como solista, fue muy importante en su vida personal: Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

Thalía y Alfredo sostuvieron una relación sentimental que duró alrededor de cuatro años, aunque no fue bien recibida del todo gracias a la diferencia de edad que existía entre ellos, que era de prácticamente 20 años.

Así fue el romance entre Thalía y Alfredo Díaz Ordaz

Alfredo Díaz Ordaz fue el menor de los hijos del expresidente, quien se mantuvo totalmente alejado de la política y, por el contrario, quiso dedicarse a la música, algo con lo que su padre no estaba de acuerdo.

Por su parte, Thalía era una joven promesa del pop en español, y tras su salida de Timbiriche, comenzó a buscar algún productor que la llevara de la mano a cumplir su sueño de ser una cantante solista famosa. Fue entonces cuando conoció a Alfredo.

Al inicio mantuvieron una relación meramente laboral, aunque con el tiempo se dieron cuenta de que ambos se atraían y decidieron comenzar una relación, teniendo ella 19 años y él, casi 40.

Se dice que la familia del productor, quien estaba divorciado y ya tenía dos hijas, no estaba de acuerdo con su relación, por lo que hubo un tiempo en el que estuvieron distanciados; sin embargo, ambos estaban muy enamorados.

Algunos años después de ser novios, Díaz Ordaz le habría propuesto matrimonio a la cantante, que para ese entonces ya había incursionado en la actuación con telenovelas como María Mercedes y Marimar, por lo que los planes de boda se encontraban ahí, esperando a ser realizados.

Sin embargo,un 15 de diciembre de 1993, mientras se encontraba en las grabaciones de Marimar, Thalía recibió una llamada en la que le dijeron que su prometido había fallecido de Hepatitis C.

“Me quedé petrificada, como en shock, como ‘esto no está pasando’ y lo primero que hice, yo me acuerdo, fue salir a correr, dejé la comida y me eché a correr, yo me estaba desmayando, me sentía mal”, dijo en una entrevista con Verónica Castro hace algunos años.