Conversan AMLO y Biden; avanzan temas

Hubo otra conversación telefónica entre los presidentes de México y Estados Unidos. El mexicano informó en Twitter: Tuvimos una cordial conversación con el presidente Joe Biden sobre migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. Me confirmó que visitará México para participar en la Cumbre de América del Norte. Hasta ahí. Reservó los detalles para la mañanera. El canciller Marcelo Ebrard estuvo presente y comentó: Fue una conversación muy afectuosa y cercana. Me dio mucho gusto constatar la estrecha relación de ambos presidentes y la cercanía entre México y Estados Unidos. En la foto aparece Gabriela Cleefi, una de las intérpretes de mayor experiencia del país. Biden necesita un empujón de Andrés Manuel, las elecciones de medio término serán en menos de un mes y las cosas no le pintan bien. Está por reabrir la reserva estratégica de petróleo para contrarrestar el acuerdo de la OPEP y Rusia de reducir su producción en 2 millones de barriles al día. La Cumbre tendrá lugar la primera quincena de diciembre, con la asistencia también del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El presupuesto

La Cámara de Diputados tendrá que hacer un espacio para dar trámite al presupuesto del gobierno federal del año 2023. Han estado los legisladores ocupados con temas políticos y militares, pero la ley dice que debe ser publicado el 15 de noviembre. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, es optimista, espera que los gastos serán autorizados sin mayor problema. El gobierno federal proyecta un presupuesto de 8 billones 299 mil 647 millones de pesos, el mayor en la historia. Representa un aumento sustancial comparado con el primero que ejerció la 4T en 2018: 5 billones 244 mil 975 millones. Es una montaña de dinero; sin embargo, la mayor parte ya está comprometido. Las pensiones se llevan un billón de pesos y el pago del servicio de la deuda más de un billón, las participaciones a los gobiernos de los estados reciben una tajada de más de 2 billones. El programa de gastos se hace sobre la base de una serie de factores que deben cumplirse para que todo funcione como lo han planeado. De acuerdo con la proyección que presentó a los diputados el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la economía debe crecer 3.4 por ciento anual. Estiman que el peso se mantenga estable en 20.80 por dólar. La tasa de interés en 7.9 por ciento. El petróleo en 68.70 el barril. Y esperan que la inflación baje a 3.2 por ciento al finalizar el año.

Sube Netflix

Netflix ha sorprendido con resultados financieros mejores a lo esperado. En el trimestre comprendido entre julio y septiembre captó 2.4 millones de nuevos suscriptores y suma 223 millones, según la firma Refinitiv. Tuvo un mal comienzo de año y sus acciones se desplomaron en un 60 por ciento, aquí lo narramos. Pero al conocerse los buenos resultados del último trimestre, subieron como la espuma en Wall Street. Netflix ingresó 7,926 millones de dólares y su utilidad neta fue de 1,398 millones. Ha producido películas que abordan temas de la política mexicana. 1. La dictadura perfecta: fue estrenada en 2014, dirigida por Luis Estrada y protagonizada por Damián Alcázar, Alfonso Herrera, María Rojo, Joaquín Cosío, Silvia Navarro, Salvador Sánchez y Osvaldo Benavides. 2 Historia de un crimen: Colosio. Narra el asesinato del candidato priísta a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta; la serie de ocho capítulos fue producida en 2019 por Dynamo. Ahora que los priístas andan alborotados por la idea de regresar al poder conviene verla, o volverla a ver.

Insomnio

Según la proyección del modelo de Bloomberg Economics, es seguro que en los próximos 12 meses la economía de Estados Unidos entrará en recesión, lo cual significa un revés a la política económica del presidente Biden en vísperas de las elecciones. Los economistas se equivocan con frecuencia, pero mientras tanto su pronóstico debe quitarle el sueño al ocupante de la Casa Blanca.

