El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, revivió el asesinato del exgobernador de Guerrero, José Francisco Ruíz Massieu, padre de la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, lo que ‘encendió’ un debate intenso en la discusión sobre la presencia del Ejército en las calles hasta 2028 llevada a cabo este martes 4 de octubre.

Luego de que la senadora priista dijo que aprendió a hacer política de la mano de su padre, Félix Salgado Macedonio cuestionó al final de su posicionamiento para recordarle que gracias a la violencia de sexenios anteriores ocurrió el asesinato de José Francisco Ruíz Massieu, y acusó que la persona detrás del ataque ocurrido hace 28 años fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

“Cuando lo asesinaron yo era senador de la república, y echaron a huir a toda su familia de Guerrero. Usted recuerda esos tiempos tan difíciles, y yo en la tribuna decía que a José Francisco Ruíz Massieu no lo asesinaron en la calle, sino que fue una especie de crimen de Estado. A él, lo sostengo, lo mandó matar Carlos Salinas de Gortari”, dijo Salgado Macedonio.

Tras la declaración, el morenista le preguntó a Ruíz Massieu si quería que continuara la impunidad en México por la que, en palabras de Salgado Macedonio, mataron a su padre.

Claudia Ruíz Massieu respondió a Salgado Macedonio

Tras el cuestionamiento del morenista, que además incluía una invitación para votar en favor de mantener al Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028, Claudia Ruiz Massieu respondió con la voz quebrada lo siguiente:

“Le respeto su punto de vista pero no le permito que mencione a mi familia sin fundamento”, dijo con enojo la senadora a Félix Salgado Macedonio.

Respecto a la pregunta, la senadora explicó que nadie quería que México siguiera en la impunidad. Complementó que la oposición quiere que las Fuerzas Armadas hagan sus labores constitucionales y no para las que no están capacitadas y que las vulnera frente al crimen organizado.

“Este debate no es sobre la seguridad, sino sobre si queremos cumplir un capricho de prorrogar sin justificación una presencia militar que existe de aquí a 2024… Pero lo que no hemos visto es la intención del gobierno de fortalecer a los policías”, señaló Claudia Ruíz Massieu, quien aseguró que no va a votar a favor para extender las funciones del Ejército hasta 2028.