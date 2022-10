Jesús “N”, presunto asesino de la cantante Yrma Lydya y quien se encontraba privado de su libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, esta mañana manifestó sentirse mal de salud por lo que fue trasladado al servicio médico del centro, donde se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo, sin embargo a las 10:45 horas fue diagnosticado sin signos vitales.

Cabe señalar que el pasado 12 de septiembre tuvo un infarto cerebro vascular y se le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada.

Yrma Lydya, cantante de boleros y música regional mexicana, fue asesinada por su pareja la noche del pasado 24 de junio en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle.

La también actriz y bailarina –con más de once años de trayectoria en la industria musical–, quien se encontraba en medio de una gira como invitada en el show de GranDiosas, murió al recibir tres balazos luego de una discusión.

Yrma denunció violencia

Meses antes del asesinato, Yrma denunció a Jesús Hernández Alcocer por múltiples agresiones y violencia familiar. Declaró ante el ministerio Público que el abogado intentó ahogarla en jacuzzi para después torturarla con una pistola de toques.

De acuerdo a la carpeta de investigación, la noche del 19 de diciembre de 2021 Yrma Lydya discutió en un restaurante con su feminicida Jesús Hernández Alcocer, lo que provocó un altercado físico.

La cantante declaró que su pareja la golpeó en el estacionamiento hasta llegar a su casa en jardines del Pedregal.

“Mi esposo comenzó a agredirme de manera física y verbal. Me dijo que era una prostituta, una golfa, y me pegó varias patadas cuando estábamos en el estacionamiento. Me llevó jalándome del cabello hasta el baño de nuestra recamara, sacó una pistola que siempre carga en su bolsa de mano, me apuntó, y me dice que me quería matar”.

Esa misma noche, su esposo intentó ahogarla en el jacuzzi para posteriormente torturarla con una pistola de toques en el estómago, mientras él hacía todo esto le repetía que ojalá se muriera.

Horas más tarde la cantante se presentó al Ministerio Público de la alcaldía Álvaro Obregón para poner una denuncia en contra de Hernández Alcocer, en ésta solicitó medidas de protección y la presencia de la policía por al menos 60 días.

Sin embargo, la agresión no fue reclasificada como delito de violencia familiar a tentativa de feminicidio, de haber sido este el caso el delito se hubiera perseguido sin importar si Yrma Lydya le otorgaba el perdón.

La tarde del 21 de diciembre de 2021, la cantante y su representante legal, Alejandra Sanchéz Castañeda, retiraron la denuncia en contra del abogado.

“Ratifico mi anterior entrevista rendida el 20 de diciembre del 2021 en la cual formulé querella por el delito de violencia familiar cometida en mi agravio y en contra de mi esposo de nombre Jesús. Manifesté que mi esposo me puso una pistola en la frente y que con ella me había golpeado, así como de la pistola de toques. Mi esposo sí tiene armas, pero nunca me golpeó o amenazó con una de ellas”.