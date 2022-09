Presentará AMLO plan anticarestía plus

– Cae otro banquero cachondo

El presidente López Obrador recibirá un inesperado apoyo del mercado internacional del petróleo en su esfuerzo por detener la inflación. Anunció que un grupo de empresarios estarán en la mañanera el próximo 3 de octubre y presentarán un plan que refuerza al primero. Aseguró que los hombres de negocios tienen la intención de ayudar para detener la inflación. Los productores de tortilla se habían quejado de que no es suficiente que Maseca sostenga el precio de la harina de maiz hasta febrero si continúan subiendo los demás insumos. ¿Pero cuál es el apoyo que recibirá AMLO del mercado internacional del petróleo? Está bajando de precio. El tipo Brent, que rige en Europa, cayó por debajo de 85 dólares por barril por primera vez desde enero en medio de crecientes preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial que baje su consumo. Y el tipo West Texas Intermediate, que siguen Estados Unidos y México, descendió a 77.38 el barril. Éste ha perdido alrededor de 30 dólares desde su punto más alto de 120. Comienza a surtir efecto la advertencia de los bancos centrales del mundo de que seguirán subiendo las tasas de interés, aunque se desate una recesión.

Poder y cachonderías

Allá por el año 2011, el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, fue detenido en Nueva York acusado de agresión sexual a la camarera de un hotel, con intento de violación. Al parecer, tras los hechos, Strauss-Kahn abandonó apresuradamente el lugar y posteriormente fue localizado ya a bordo del avión en el que se disponía a escapar a Francia. No son las mismas circunstancias, desde luego, pero el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la destitución de su presidente, Mauricio Claver-Carone, por acusaciones de que mantuvo una relación romántica con una subordinada, según The Associated Press. Una investigación realizada a solicitud de la junta del banco determinó que Claver-Carone violó reglas de ética al aumentar el sueldo a su jefa de gabinete, con quien tenía una relación sentimental desde al menos 2019, cuando ambos trabajaban en la Casa Blanca. Claver-Carone ha negado la relación y señaló que la pesquisa presentaba fallas graves. Este caso se parece más al del jefe de Microsoft, Bill Gates, con la diferencia de que es una empresa privada. A Gates le costó el divorcio. No se llevan bien la nómina y lo otro.

Esas sofomes

¿Cuántas sofomes han tronado en tiempos recientes? Son alrededor de mil 700 las que operan en el país y se supone que sustituyen a los bancos en zonas donde no tienen presencia, principalmente en el área rural.

1) Crédito Real, en proceso de liquidación, le faltaron recursos propios para pagar 50 mil millones de pesos. 2) Financiera Equipa-T, en concurso mercantil, arrastra adeudo con Banco del Bienestar. 3) Progresemos, entracalada con varios miles de millones de pesos. 4) Siempre Creciendo, también sobrendeudada. A la lista se suma Alternativa 19 Sur, que opera en Chiapas. Urge revisar el esquema jurídico sobre el que operan las sociedades financieras de objeto múltiple porque se llevan de paso a sus clientes.

El peso resiste

El reciente repunte del dólar estadunidense está creando una situación insostenible para los activos de mayor riesgo que podría acabar en una crisis financiera o económica, advirtieron este lunes en una nota estrategas de Morgan Stanley, según Reuters. El índice del dólar alcanzó un nuevo máximo de dos décadas, mientras que la libra esterlina cayó a un mínimo histórico. Con todo, el peso está resistiendo. Ayer, en casas de cambio de la frontera norte, el dólar se cotizaba en 19 pesos 80 centavos.

Twitterati

La inauguración de #MitikahCorrupta marca el episodio más negro de la corrupción inmobilaria en la CDMX. Y fue el actual gobierno el que permitió se fraguara el pacto con quienes financiarizan nuestro suelo y venden nuestra agua, cuando prometió en campaña que lo frenaría.

