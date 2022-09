Hasam Díaz, director de la obra de teatro Un día soñé a Curicaveri, denunció en redes sociales que a más de dos semanas de concluir su trabajo en el Circuito de Títeres, convocado por la Secretaría de Cultura federal, a través del Centro Nacional de las Artes (Cenart), “no hay respuesta del pago”.

Viajamos con nuestros propios medios a Querétaro, San Miguel de Allende y Guadalajara. Así como las dos funciones que realizamos en Morelia, Michoacán. Cumplimos en tiempo y forma, según lo estipulado en la convocatoria. Hasta el momento no hay respuesta ni avistamiento del pago”, lamentó en sus redes.

Explicó que “un día corren rumores y dicen que soltaron el dinero y otro que quién sabe. No somos el único grupo en esta situación, son diversos grupos a nivel nacional que no han recibido su pago. Y no sólo es el Cenart, sino también el Centro Cultural Helénico, que no ha podido liberar los dineros”. Y agregó: “Es triste saber que éste es el pan de cada día. Saber que tenemos que exigir en redes el pago de nuestro trabajo, porque no hay mayor respuesta a través de llamadas o correo. Es justo, una vez más, pedir a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que ponga atención a toda una comunidad”, advirtió.

Excélsior solicitó una entrevista con Hasam Díaz, a la cual accedió, pero horas después ya no dio respuesta. Por su parte, la oficina de comunicación de Frausto, encabezada por Manuel Zepeda, admitió que existe un retraso de pagos –no aclaró cuántos– en el Cenart y el Helénico, pero aseguró que éstos serán cubiertos a más tardar el próximo martes 27 de septiembre.