Ante una administración fallida, se pensaría que sus beneficiarios habrían de definir una estrategia que les permitiera transitar de manera tranquila en el ámbito judicial y mediático, pero sobretodo de la confrontación social y de adversarios políticos.

Pero hasta en eso, José Rosas Aispuro Torres y sus huestes están demostrando que son inexpertos e ineficientes, seis años no fueron suficientes para aprender la lección y preparar la salida. Hasta este día, no han entendido que es el momento de izar la bandera del repliegue y afrontar las consecuencias.

Ellos, tampoco han visualizado que es momento de distanciarse del caos del campo de batalla y controlar sus emociones; con su presencia en medios y redes sociales, solo están dejando constancia de su fragilidad mental y de cómo los superan sus emociones.

Porque de otra manera no se entiende que haya personajes que le cuestan al erario, recitando en medios y redes sociales que “todo está en perfecto orden”, cuando la evidencia está a la vista de todo aquel que lo quiera ver.

El quebranto financiero estimado en por lo menos 20 mil millones de pesos, más lo que se acumule, una vez que los nuevos servidores públicos se adentren en sus encomiendas y “descubran”, como es el caso el abandono de la infraestructura del Estado, otros atracos; entonces será posible dimensionar el robo del que fuimos objeto, por quien pidió la oportunidad de servirnos y castigar a quienes le antecedieron.

¡Salió más malo el “güero” que el santurrón!

Es increíble que, ante lo evidente, haya voces que piensan que con sus afirmaciones pueden cambiar la realidad…

JOSÉ R. ASIPURO TORRES: “Yo (…) puedo hablar de frente porque no le debo nada a nadie, porque no me he robado ni un centavo, le puedo hablar a todo mundo de frente”.

DIP. JOEL CORRAL ALCÁNTAR (PAN), Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso: Amigo @AispuroDurango, mi reconocimiento por estos 6 años de administración que hoy culminan, pues supo mantener un gobierno municipalista, atento de las necesidades de todo el Estado. ¡Enhorabuena!

¿Y la deuda millonaria a las 39 Administraciones Municipales?

MARKO CORTÉS, Dirigente Nacional del PAN: “Me dio mucho gusto ver hoy a mi amigo @AispuroDurango. Hiciste un gran trabajo en #Durango y estoy seguro que ese legado quedará por mucho tiempo en el estado.

MARU CAMPOS, Gobernadora de Chihuahua (PAN): Tras 6 años de un excelente gobierno, mi amigo @AispuroDurango, concluye con su cargo como gobernador de #Durango. Su dedicación y su trabajo, hicieron un #Durango mejor para sus ciudadanos. ¡Enhorabuena!

MAURICIO KURI, Gobernador de Querétaro (PAN): Enhorabuena, mi estimado @AispuroDurango, por estos 6 años de un excelente trabajo en favor de las y los duranguenses. ¡Éxito en todo lo que venga y #QueLoBuenoSiga!

¿Luego de la quebrantada realidad de Durango, podrían sostener lo dicho?

VERÓNICA TERRONES, Regidora del PAN: (…) no caigamos en un linchamiento público de un gobierno que aportó a Durango, también muchas cosas positivas. Tuvimos y hemos tenido paz social, tuvimos libertad y se enfrentó la pandemia (…).

¿Qué no era lo menos a lo que estaban obligados?

Pero como si viviéramos en planetas diferentes, a unas horas de concluir su mandato y con el mundo encima, José R. Aispuro Torres afirmó: “Con plena convicción, podemos afirmar que trabajamos arduamente para hacer de #Durango, un mejor lugar para vivir.

Trabajamos con responsabilidad y transparencia, para dar cumplimiento a los compromisos contraídos con los duranguenses. #QueLoBuenoSiga

Y la realidad lo alcanzó…

Supero a sus antecesores, provocó un quebranto que no solo impacto a los entes de la esfera pública, también a pequeños y medianos empresarios que cerraron sus puertas por la ruina que les provocó el gobierno de JRAT, otros estarían por hacerlo también.

Este tipo de historias se repiten cada fin de sexenio, sin embrago, el que encabezó José Aispuro Torres, cobra relevancia por tratarse de un gobierno que debió ser un parte aguas en Durango, porque se trató por primera vez de un gobierno distinto al PRI, que estaba obligado a ser diferente, que prometió encarcelar a sus antecesores y regresarle a Durango lo que le robaron, y no sucedió.

Hoy, ellos están de regreso, sin que haya una sentencia que los condene o los absuelva. Campantes los vemos hoy en los escenarios políticos y de la administración pública, luego que en coalición con el PRI y el PAN mantienen su poderío en el estado.

¿Será que este gobierno de coalición le alcanzará a José Rosas Aispuro Torres y sus huestes, para salir impunes del quebranto financiero nunca visto en la historia de Durango?

¿La coalición entre el PRI y el PAN será su tabla de salvación y tapadera?…