Cada ministro nos costará 5 millones 529 mil pesos

– Lorenzo Córdova cobrará más de 4 millones

– Las delicias del presupuesto federal de 2023

Cada ministra y ministro de la Suprema Corte nos costará 5 millones 529 mil pesos el próximo año según el presupuesto que presentó Hacienda al Congreso. Esa será su remuneración antes de impuestos en 2023, si los congresistas no hacen algo para impedirlo, y seguramente no lo harán. Tan sólo las prestaciones suman un millón 320 mil pesos, entre prima vacacional de 95 mil 475, aguinaldo por 585 mil 505, seguro de vida institucional de 37 mil 808, seguro de gastos médicos mayores de 36 mil 906 pesos (ellos no van al Issste), seguro de separación individualizado por 523 mil 314 y estímulo por antigüedad de 41 mil 681 pesos. Como otros integrantes del Poder Judicial, los ministros gozan de un pago por riesgo que será de 639 mil 917 pesos el próximo año. ¿Riesgo de qué? ¿De que no les caiga un buen asunto?). A esta elite presupuestal pertenecen también los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disfrutarán de un ingreso igual al de los ministros.

Los jeques del INE

Otros funcionarios públicos que recibirán y reciben ya ingresos de jeque árabe son los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Según el proyecto de presupuesto de Hacienda, el democrático Lorenzo Córdova y socios tendrán una remuneración total anual bruta de 4 millones 377 mil pesos, es decir, antes de impuestos. Han defendido sus privilegios a base de amparos. Sobresalen sus prestaciones: aguinaldo de más de medio millón de pesos, seguro de vida institucional de 61 mil 456 pesos, seguro de gastos médicos mayores de 43 mil 32 pesos (son demasiado fifís como para ir al Issste) y seguro de separación individualizado por 477 mil 516 pesos. Con razón está pidiendo el INE un presupuesto de mil millones de dólares para el año próximo, con esos sueldazos no hay dinero que alcance. A Lorenzo ya se le va acabar la papa’ en abril, en la UNAM ni el rector gana tamaño salario.

Otros privilegiados

Los comisionados de la Cofece, la Comisión Federal de Competencia, recibirán una paga bruta anual 3 millones 264 mil pesos, por defender a empresas extranjeras en contra del Estado mexicano. Es el organismo que supuestamente combate los monopolios, sólo que actualmente hay más monopolios y duopolios que cuando se creó la institución, por ejemplo, el intocable negocio de la tortilla.

Operación: salvar al mundo

La pandemia de covid-19 está cerca de terminar expresó el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. La semana anterior se tuvo un registro menor de fallecimientos que en cualquier otra fecha desde marzo de 2020. México ha hecho una contribución importante: ha aplicado más de 209 millones de vacunas, se encuentra entre los 10 países con mayor numero de inmunizaciones. Nunca hemos estado en mejor posición para poner fin a la pandemia, indicó el director general de la OMS, en una rueda de prensa. Todavía no hemos llegado, pero el final está a la vista.

Vitol

La mayor empresa independiente de energía del mundo, Vitol Group, con sede en los Países Bajos, ha obtenido 4 mil 500 millones de dólares de ganancias durante el primer semestre de 2022, más que en todo el año de pasado. Vitol tiene una relación conflictiva con Pemex. En un juicio en Estados Unidos reveló que pagó sobornos a sus funcionarios, primero se resistió a revelar su nombre, pero recientemente ya los dio a conocer y el asunto se está ventilando en la Fiscalía General de la República, es decir, probablemente ahí recibirá sepultura.

Twitterati

Los empresarios que no quieren al Tren Maya en los tramos Tulum-Chetumal y Chetumal-Escárcega me han propuesto: te permitimos el Tren si nos dejas el área de reserva, “Les mandé decir, a Roberto Hernández y otros: ‘¿Y su nieve, de qué la quieren?’. No acepto eso”.

