El cantante colombiano Maluma, quien en días pasados paseaba en Oaxaca donde lanzó una marca de mezcal, reveló que tuvo que ser hospitalizado y sometido a cirugía menor por un problema con su rodilla.

Este 2 de septiembre, el intérprete de Hawái compartió una fotografía en Instagram donde se muestra recostado en una cama hospitalaria y conectado a una bolsa de terapia intravenosa.

“Al mal tiempo buena cara. Ya entro a una intervención pequeña en la misma rodilla, pero con sus oraciones y buena energía seguro todo saldrá bien. Los amo y deséenme buena suerte”.

Gracias a su cuenta de Tik Tok sus seguidores pudieron observar que la operación de Maluma salió exitosamente, ya que subió un video tratando de bailar con un bastón. Acompañó aquel clip con la frase “cojo pero con flow”.

Para aclarar la situación, el cantante ha utilizado sus redes sociales para explicar la razón por la que se encontraba hospitalizado.

¿Qué le pasó a Maluma?

No es la primera vez que el cantante ha tenido una procedimiento de este tipo, ya que en 2019 reveló que se hospitalizó debido a una fractura de ligamentos en su rodilla.

A través de sus redes sociales relató: “Lo que pasa es que en la primera cirugía de mi rodilla, hace como dos años, me pusieron unos tornillos biodegradables. La cabeza de uno de esos tornillos se desprendió y empezó a dar vueltas por la rodilla. Me dolía mucho y no podía ni pisar, yo creo que fue por tanta actividad física. Gracias a Dios ya estamos bien y la cirugía fue todo un éxito”.

Asimismo, relató que la gira Papi Juancho Maluma sigue en pie, “si me toca cantar en silla de ruedas, ahí voy a estar”.

El cantante compartió en historias de Instagram que “los avances de la operación han ido muy bien” y que actualmente se encuentra en recuperación y se prepara para todos los compromisos que tiene en pie.

Aprovechó para agradecer a sus seguidores por los mensajes de recuperación y al personal médico que lo atendió durante su estancia en el hospital.