En las últimas semanas, la conductora Ingrid Coronado ha acaparado titulares gracias al estreno de su libro llamado MujerÓN: Conquístate, ámate y enciende tu poder femenino, aunque también por un conflicto legal que sostiene con su expareja Charly López.

También se dijo que tenía una demanda relacionada con la manutención de sus hijos contra el fallecido Fernando del Solar, con quien sostuvo una de las relaciones más populares dentro del mundo del espectáculo hace más de 10 años.

Sin embargo, la pareja tuvo un final que estuvo envuelto en polémica gracias a que, en aquel entonces, Del Solar estaba luchando contra un cáncer de pulmón que lo tomó por sorpresa en 2012. Te contamos más sobre su relación.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar: Así inició su historia de amor

Ingrid Coronado y Fernando del Solar se conocieron hace 20 años, cuando ambos compartieron créditos en el programa de concursos Sexos en Guerra, donde, como su nombre lo indica, hombres y mujeres se enfrentaban a una serie de juegos y retos para elegir cuál sexo era el ganador de la emisión.

El programa estuvo al aire durante tres años, de 2002 a 2005; sin embargo, en aquel entonces Ingrid todavía estaba casada con Charly López -de quien se divorció en 2004- por lo que ella y Fernando únicamente tenían una buena amistad, que escaló hasta convertirse en mejores amigos y confidentes el uno del otro.



El amor se confirma en Venga la Alegría

Hacia 2006 ambos volvieron a coincidir, ahora en el matutino Venga la Alegría, donde pasarían más tiempo juntos y demostrarían la química que tenían; incluso hubo ocasiones en las que Fernando del Solar bromeaba con Ingrid haciendo guiños a una relación amorosa, a pesar de que en ese entonces él estaba comprometido con la también conductora Ivette Hernández.

Sin embargo, el amor los alcanzó, por lo que en 2008, después de que el también modelo de origen argentino terminara con Ivette, confesaron ante las cámaras del matutino de TV Azteca que estaban saliendo.

“Fue una amistad que construimos a lo largo de ocho años. Ella era mi mejor amiga, yo le contaba mis rollos amorosos, mis frustraciones, mis cosas buenas y ella hacía lo mismo y no nos veíamos más que como amigos”. dijo Fernando del Solar el 13 de julio de 2008.

En aquel entonces, la también locutora ya tenía 12 semanas de embarazo, por lo que la emoción con la que se contó la noticia fue por partida doble.

Gracias a la rapidez con la que ocurrieron los hechos -la ruptura con Hernández y el noviazgo con Coronado-, desde el inicio de su relación se especuló sobre una infidelidad por parte de Del Solar precisamente con su compañera de trabajo.

¡Vivan los novios! La boda de Fernando del Solar e Ingrid Coronado

En 2011, Fernando compartió en el mismo programa donde trabajaba que le había propuesto matrimonio a Ingrid la Navidad anterior, y meses después se convirtieron en padres por segunda ocasión.

Hacia mayo de ese mismo año se casaron por lo civil en un evento al cual acudieron pocas personas, en su mayoría familia y gente muy allegada a la pareja. No pudieron hacerlo por la iglesia ya que Ingrid se había casado previamente con Charly López, pero el conductor confesó en Venga la Alegría algunos detalles sobre su unión.

“Recibimos la bendición de un padre que vino a la casa, previamente a la bendición estuvo la ceremonia civil, vino una jueza, nos casó; no hubo votos pero sí unas palabras, ella también me dijo unas palabras divinas y lloramos”, compartió en aquella ocasión.



Diagnóstico de cáncer y crisis matrimonial

Tan solo un año después de haber contraído matrimonio, Del Solar fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, una forma de cáncer del pulmón, por lo que tuvo que retirarse de la televisión por un tiempo; no solo de Venga la Alegría, también de La Academia, pues acababa de ser elegido como conductor de la décima edición del reality.

Durante el tiempo en que el conductor estuvo fuera del aire, Ingrid mencionó que lo apoyaría en todo momento para que llevaba acabo su tratamiento; dos años fueron los que estuvo alejado de los medios, hasta que en 2014 reapareció para participar en otro programa de TV Azteca.

En aquel entonces ya se hablaba de que la pareja había tenido muchos roces, y que la situación entre ambos comenzaba a complicarse debido al cáncer.

2015: Llega la separación

Después de haber estado casados por cuatro años, durante los cuales tres estuvieron luchando contra el cáncer de pulmón del conductor fallecido a los 49 años, en 2015 se anunció en un programa de espectáculos de la misma televisora que habían decidido ponerle punto final a su historia.

En aquel momento, algunos medios de comunicación y seguidores de la pareja señalaron a Ingrid Coronado por no seguir acompañando a su exesposo en la lucha contra su enfermedad, aunque la misma conductora reveló durante una edición de Historias Engarzadas que Fernando del Solar fue quien le solicitó el divorcio.

“Él me lo pidió, no es fácil llevar una enfermedad pero ese no fue el problema. Había otros factores externos que hacían que la relación entre él y yo fuera complicada y empezaba a ser más complicada y más difícil”, confesó Ingrid.

Se habló de que su relación terminó con una gran pelea de por medio; sin embargo, se dice que ambos llevaban una relación cordial, principalmente, por los hijos que tenían en común: Luciano y Paolo.