Mujeres transgénero opinan sobre categoría de box; ven discriminación

Colectivos de personas transgénero dieron su opinión sobre una posible categoría especial para que puedan participar en el boxeo profesional.

Yo conozco a una boxeadora que ella ha boxeado toda su vida y ella es una súper mujer y que ella siempre ha peleado con hombres y lo he visto y se ha ganado campeonatos, entonces creo que la mirada que tienen hacia las personas trans es errónea, nosotras nos podemos desenvolver en cualquier ámbito, y que nuestros contrincantes puedan ser un hombre o una mujer”, señaló Kenya Cuevas, fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias.

En entrevista para De Pisa y Corre, Cuevas aseguró que existe la posibilidad de una pelea entre una mujer y una mujer trans.

Nosotras cuando tenemos procesos hormonales nuestras fuerzas disminuyen al mismo grado que una mujer, entonces eso una pelea contra mujer sería igualitaria. Y también las mujeres que se preparan y se profesionalizan en este ámbito llegan a tener la misma fuerza que un hombre”.

No descartó la creación de una categoría de boxeadores trans, sin embargo, aseguran existe un sesgo.

Independientemente que si el el futuro hay más mujeres trans, pues que padre hacer torneos con mujeres trans, pero no va a ver suficientes trans como para armar torneos y armar peleas con contrincantes trans, entonces si se me hace una forma discriminatoria en este momento de la historia”.

Noemi Arzate, futbolista trans mexicana reconocida internacionalmente por su forma de jugar y el activismo que realiza habló sobre la discriminación a la que se enfrenta.

Vivimos una violencia sistemática es decir pues somos excluidas socialmente, laboralmente, hasta en nuestras propias familias es fatal y de repente acercarnos a estos espacios en este caso el mío como ha sido el futbol en un espacio tan machista tan hetero normal entonces es fatal de repente poder ejercer lo que te gusta y tienes derecho que es el deporte”, expresó Noemí Arzate, futbolista y activista trans.

Incluso dice que en el mundo del deporte hace falta más inclusión.

Yo he tenido la oportunidad de ir a participar a Europa y me encontrado con chicas súper altas de tamaño y así, entonces mi pregunta es imagínate si ves una chica alta o una chica gordita ya no va a poder jugar, porque su complexión es grande entonces creo que son ideologías que no nos permiten seguir avanzando”.

Existe dentro de todo esto, dentro de todo esto existe para poder participar como profesional, creo un método, es decir de salud donde nosotras debemos llevar un control de hormonas y un proceso donde se nos permite participar de acuerdo en un caso de una chica en Argentina, una compañera está en una liga profesional, pero tienes que cumplir con un cierto proceso para poder participar y se ha logrado de hecho hasta a veces no nos hormonisamos y creo que es un caso de discriminación porque nos están segregando”.