Hace unas semanas, Natália Subtil señaló a Sergio Mayer Mori de no cumplir con la manutención de su hija, así como de no visitarla o llamar para preguntar cómo está. Sin embargo, ha sido Sergio Mayer quien se pronuncia no solo por su hijo, sino por él mismo, pues su exnuera señala que él encubre al actor de 24 años.

Tras estos hechos, el exdiputado federal decidió declarar que, además de desconocer los motivos por los que Natalia ha declarado que no recibe apoyo, podría actuar legalmente contra la modelo por abuso de confianza; además, señaló que ella cometió estupro cuando mantuvo relaciones sexuales con su hijo.

Sergio Mayer declara contra Natália Subtil

A través de una entrevista otorgada al matutino Hoy, Sergio Mayer expuso que él considera que si Natália, de 34 años, quería arreglar problemas de la manutención, lo hiciera por la vía legal y no a través de medios de comunicación.

“Si tiene algún problema, ¿no crees que lo correcto es hacerlo ante los tribunales? ¿Por qué en los medios? ¿Por qué a través de las redes? Eso se llama chantaje. ¿Por qué no va y presenta un documento? Ella ya dijo y declaró que ya le presentamos un documento nosotros, y que ella no lo quiso firmar”, afirmó el exGaribaldi.

De igual forma, puntualizó que ella cometió estupro al momento en que comenzó a mantener relaciones sexuales con Sergio Mayer Mori cuando él todavía era menor de edad, lo cual es un delito.

“Eso es estupro, definitivamente, era menor de edad cuando se conocieron, ella estaba casada, y es un tema que ahí se ha quedado encimita, pero tengamos la conciencia de lo que pasó. Y con todo y todo mi hijo de verdad está bien comprometido, y a eso regresó, a arreglar los temas legales, y que se ponga ante un juez ¿qué le corresponde? ¿Qué le corresponde a él con su hija?”.

Sergio Mayer ¿demandará a Natália Subtil por abuso de confianza?

Así mismo, Sergio Mayer señaló que él podría emprender acciones legales contra Subtil ya que desde hace más de un año le prestó una camioneta y ella no quiere devolvérsela.

“Le presté mi camioneta para que lleve a la niña a la escuela, porque decía que no la llevaba porque no tenía coche. Le presté mi camioneta, y ahí la tiene y no me la quiere regresar; eso se llama abuso de confianza, yo podría ir a hacer la denuncia por abuso de confianza para que me regrese la camioneta”, expuso el actor de La fea más bella.

Cuando fue cuestionado por los motivos que ella le ha expuesto para no devolverle su camioneta, dijo que lo está chantajeando pidiéndole otro vehículo. “Que no, que no me la va a regresar; que si quiero la camioneta le tengo que dar una yo o mi hijo. Dije ‘¡ay, caray!’”.