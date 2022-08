Daniel Bautista, campeón olímpico en Montreal 76, atiende un bar en Nuevo León

By

En una de las varias mesas que hay en un lugar ubicado en la calle Aramberri, casi esquina con Juárez, se puede ver tranquilo a un hombre que observa que no le falte nada a nadie, que está atento a cualquier necesidad, su nombre es Daniel Bautista Rocha, fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y hoy es encargado del Bar Lontananza.

No se trata de cualquier encargado, Bautista Rocha fue campeón en los 20 kilómetros de marcha de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, y posee el récord mundial de la especialidad. Sonriente, el ex atleta y ex directivo del deporte en el estado, atiende desde marzo de este año a cada uno de los clientes que acuden al sitio, platica con ellos y busca que la pasen bien.

Tras una destacada carrera como atleta, en la que se convirtió en una de las glorias del deporte mexicano, Bautista se retiró en 1980, pero siguió ligado a las actividades deportivas en diferentes dependencias de gobierno hasta que, en 2018, dejó de tener estos puestos y fue cuando le llegó la oportunidad en este bar.

Me retiré (de la marcha) en 1980 y desde 1981 comencé a colaborar con el gobierno de Nuevo León, primero en Guadalupe, después en el Gimnasio Nuevo León. Fui director del INJUDE; director (de deportes) de la ciudad de Monterrey; fui director de deportes del ISSSTE; director de deportes del PRI; volví a ser director de deportes de Monterrey; fui regidor y del 2018 a la fecha no he tenido labores relacionadas con el deporte dentro del gobierno”, mencionó Bautista, al ser entrevistado por ABC Deportes.

Fue entonces que mi amigo Rosalío Avilés abrió un gimnasio de box, El Jefe, que estaba en Arteaga y Doctor Coss. Estuve trabajando ahí, como jefe del gimnasio y tenía una labor muy importante. Ahí estuvimos hasta que se vino la pandemia en marzo del 2020, después de la pandemia se detuvo todo, se cerraron los gimnasios, se cerraron los bares y cerró prácticamente toda”.

Finalmente, cuando ya se reanudaron las partes laborales, mi amigo Rosalío Avilés me dijo que, si me encargaba de este bar que acababa de adquirir, porque es uno de los bares más emblemáticos e icónicos de la ciudad, que se cuenta que está desde 1910 y por aquí ha pasado mucha historia, personalidades”.

El Bar Lontananza se asegura que opera desde 1910 y que por ahí han pasado personalidades como Fidel Castro, antes de comenzar la revolución cubana, el boxeador José “Mantequilla” Nápoles y el actual presidente de los Sultanes, José Maiz García. Hoy otra personalidad como Bautista atiende diariamente a los comensales.

Atiendo a todo tipo de gente, colaboro en la parte de la apertura y cierre del bar, pero, sobre todo, así como (en la película) Rocky Balboa que tiene un bar y platica de historias, acá es muy parecido. Aquí la gente me pregunta de deporte en general, me pregunta del atletismo, me pregunta de cosas políticas y sociales, temas variados y yo con gusto accedo a platicar con los clientes, y con mucho gusto estoy aquí colaborando”.

El Lontananza es un bar que se encuentra en el corazón de la ciudad, en el centro de Monterrey, donde se divide el Norte y Sur, el Oriente y Poniente.

Estoy muy contento, muy feliz, agradecido con Rosalío Avilés por esta oportunidad que me ha brindado, porque yo desconocía totalmente esta área laboral y ahora he aprendido muchas cosas”, señaló.

Enfrente del bar, en uno de muros del Mercado Juárez, existe una pintura con íconos de la ciudad como Eloy Cavazos y Eulalio González Piporro, pero hoy bien podría agregársele otro que, si bien no nació en esta tierra, es uno más de los nuestros.

Acabo de cumplir 70 años, nací en 1952, pero desde 1954 mis padres me trajeron aquí a Monterrey, tengo 68 años en Monterrey y creo que me he ganado el derecho de ser regiomontano por antigüedad”, afirmó.