Cuando una persona confía en sí misma, no hay quien la pare. Tal es el caso de Natanael Cano, conocido por los famosos ‘corridos tumbados’, pues recientemente declaró que no había mejor artista en México que él, y que no creía que alguien pudiera superarle.

A través de Instagram, el intérprete de ‘Amor Tumbado’ mencionó que últimamente se ha cuestionado si existe alguien con más talento que él, pues aún no encuentra a aquella persona que le supere.

“Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México hay alguien con más futuro, talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo. Pero estamos hablando de México nomás…”, dijo el joven de 21 años que en abril pasado se presentó en el festival Coachella 2022.

‘El artista número uno’, como él mismo se hizo llamar, también destacó que tiene potencial de triunfar en otras latitudes, y le aseguró a sus fans que trabajaría para que eso suceda.

“Pero nosotros tenemos potencial para meternos a cualquier país, sabes. Ustedes tranquilos y yo nervioso, el artista número uno”, dijo Cano, quien ostenta 3.5 millones de seguidores en Instagram.

A su discurso agregó que a él no le interesan los números que generen los demás artistas, sino lo que cada una de esas reproducciones les dejan y generan, pues eso es lo que realmente importa.

“Pónganse a trabajar. A mí no me digas cuántas reproducciones tienes, a mí dime cuánto generas de tus reproducciones”, finalizó Natanael para compartir que recientemente compró una casa valuada en aproximadamente dos millones de dólares.

Natanael Cano y sus comentarios polémicos

No es la primera vez que el exponente de regional mexicano y hip hop se ve envuelto en polémicas, pues recientemente pidió a sus seguidores en su cuenta de Instagram que no le pidieran fotos cuando lo vieran en la calle, pues no le gustaba y le quitaban tiempo.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas fotos que no las doy. No por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. No funciona así, bebés”, expresó en aquella ocasión.