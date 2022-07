La Volpe es una gran influencia para mí, reconoce Diego Cocca

GUADALAJARA.- En el futbol nada es producto de la casualidad, los resultados llegan con base en el trabajo y la perseverancia que se ponen buscando alcanzar los objetivos deseados.

La química de Diego Cocca con Atlas tampoco lo es, el argentino técnico bicampeón con los Zorros vivió una etapa como jugador y ahora lo hace como timonel de un barco que sigue acumulando éxitos.

En ese sentido, Diego reconoció en charla con “The Coaches’ Voice”, la influencia que tuvo Ricardo Lavolpe, hombre que lo trajo al futbol mexicano para vestir la camiseta de los Rojinegros a principios del año 2000.

Lavolpe fue una gran influencia para mi carrera porque encontré una manera de pensar futbolísticamente diferente”, dijo.

Y es que Cocca venía de River Plate y llegó al Atlas por una recomendación de Pablo Lavallen al “Bigotón”, quien buscaba un suplente por la venta de Rafa Márquez al futbol europeo, un paso que le permitió llevar su carrera a otro nivel.

Me estaban mostrando (en México) otra cosa que a mí no me enseñaron en Argentina y realmente me abrió ese apetito de querer aprender y que después, a la postre, me abrió el apetito para querer enseñar también”, finalizó.