El veredicto del jurado en Fairfax, Virginia, le dio la razón a Johnny Depp en su demanda de difamación contra su exesposa Amber Heard sobre un artículo que escribió en 2018 y le ordenó pagarle una cantidad en daños compensatorios luego de que el protagonista de Piratas del Caribe asegurara que en su vida nunca había golpeado a una mujer.

En una entrevista con Today, la primera desde el mediático juicio, la actriz de Aquaman afirmó que mantendría cada palabra de su testimonio hasta el día de su muerte, por lo que volvió a implicarlo. Ante el cuestionamiento sobre los dichos de Depp sobre no haberla violentado su exesposa fue contundente: “Es mentira”, señaló.

Asimismo, Heard –que de acuerdo a su abogada podría apelar la decisión– culpó a las redes sociales de influir la decisión ya que a ella la dejaron muy mal parada. “No los culpo. Yo realmente lo entiendo. Él (Depp) es un personaje querido y la gente siente como si lo conocieran. Es un actor fantástico”, dijo. Sin embargo, se le hace injusta la impresión que dejó para su imagen.

“No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quieras hacer sobre lo que pasó en la intimidad de mi propia casa, en mi matrimonio, detrás de puertas cerradas. Pero incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio, incluso si piensas que estoy mintiendo, todavía no puedes mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa”, agregó.

¿Johnny Depp podría volver a demandar a Amber Heard?

La abogada Nicole Haff, que es Socia y Presidenta del Departamento de Litigios de Romano Law, en donde cuenta con más de diez años de experiencia en casos civiles, le dijo al Daily Mail lo que podría pasar si Depp toma en cuenta estas recientes declaraciones, por lo que confirmó que el actor estaría en condiciones de volver a llevarla a la corte.

“Sí. Esta entrevista podría contar como una nueva ‘publicación’ bajo la ley, lo que podría provocar una tercera demanda”, aseguró.

Esto implicaría un tercer juicio en donde ambos se ven involucrados luego de que Depp perdiera en 2020 una demanda contra The Sun, en donde su expareja solo participó como testigo. Haff asegura que tal vez no sería inteligente que el actor volviera a demandar luego del resultado favorecedor de hace unas semanas, además que “los abogados de Heard ya han declarado que ella no puede pagar la sentencia original”.