Luego de haber sido blanco de un mediático juicio, la actriz Amber Heard decidió hablar para la cadena estadounidense NBC News en donde expresó su sentir sobre el veredicto que le dio la razón a su exesposo Johnny Depp.

“No los culpo (al jurado). En realidad los entiendo, él es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”, dijo la protagonista de Aquaman para el medio, el cual revelará la entrevista completa el próximo viernes.

La conversación de la cual se publicarán algunos adelantos durante la semana, es una de las primeras declaraciones de Heard a los medios de comunicación después de la sentencia del juicio por difamación.

El 1 de junio el jurado que estudió el caso del actor Johnny Depp y la actriz Amber Heard resolvió que sí hubo difamación en contra del protagonista de “Los Piratas del Caribe”; sin embargo, el jurado determinó que Heard también fue blanco de ésta. La resolución otorgó a Depp 15 millones de dólares por su demanda, mientras que Heard le asignaron 2 millones por su contrademanda.

Depp y Heard se conocieron en 2011 mientras filmaban the Rum Diary y se casaron en febrero de 2015. Su divorcio finalizó unos dos años después.

Durante la entrevista Heard calificó la agitación en redes como “injusta“, ya que muchas publicaciones en TikTok y Twitter parecían abrumadoramente favorecer a Depp durante el juicio de más de 100 días.

Además, dijo: “No me importa lo que otros piensen de mí o los juicios que quieran hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas. No presumo que la persona promedio deba saber esas coas. Así que no lo tomo como algo personal“.

“Pero incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio, incluso si crees que estoy mintiendo, no podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo“, declaró.