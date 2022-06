El país de la mordida está cambiando

– Menos ciudadanos dispuestos al cohecho/extorsión

– 85% de 551 encuestados dice que no ha dado mordida

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que 15 de cada 100 ciudadanos pagaron una mordida el año pasado. ¿Eres de los que pagaron una mordida, o te exigieron su pago? Este es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 551 personas; en Twitter, 135; en El Foro México, 356, y en Facebook, 51. Usamos la app SurveyMonkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología, no sólo los lectores de La Jornada o de la sección Dinero.

Twitter

En dos ocasiones al estar circulando en el estado de México me detuvo la policía de tránsito y después de todo un rollo y performance con poca sutileza me insinuaron la posibilidad de dar mordida para poder librar la multa, corralón, etc. Al pedir ver el reglamento y leer lo que decían había infringido y mostrar que no estaba dispuesto a dar dinero, en una ocasión me dieron la razón y en la otra se molestaron y se retiraron sin soborno y sin levantarme infracción.

@Aflitz / Estado de México

El uso de dar mordidas para solventar algún trámite administrativo de cualquier gobierno debe desaparecer del ideario nuestro, pues sólo así podremos aspirar a mejorarnos como sociedad.

@Ferconsciente / Querétaro

En todas las carreteras federales especialmente a la salida de Zacatecas hacia San Luis kilómetro 110, entre 7 a 12 del día, opera un retén permanente pidiendo mordidas, su modo de vivir con todo descaro. Corrupción a todo lo que da.

@Frivera / Zacatecas

En Jalisco, el municipio de Guadalajara es bien corrupto, si quieres abrir tu negocio o mantenerlo abierto debes dar mordidas. Es un hecho que pasa en el resto de la zona metropolitana. Así es el Jalisco de Alfaro.

@Jcpemu64 / Guadalajara

El Foro México

Afortunadamente procuro cumplir con las normas y reglas que crea la sociedad para un buen funcionamiento de la misma y nadie de mi familia directa se vio involucrada en un acto de corrupción.

Enrique Pérez / Nicolás Romero

En Puebla los de vialidad son verdaderos asaltantes con placa, se ha vuelto un medio para recaudar ingresos, bajo la complacencia de autoridades… somos esclavos de quien detenta el poder.

Ernesto Casasola / Puebla

Creo que uno de los pilares de la corrupción son las mordidas. Nunca he pagado ninguna, a los de tránsito les pido que me indiquen cuál es la infracción y la busco en el reglamento de tránsito. Generalmente se aburren y se van o en últimas si tienen razón pido que me pongan la multa.

Martha Isaza / CDMX

Facebook

Desde hace ya muchos años, decidí no pagar mordida a autoridad o funcionario alguno. Con respetar leyes y reglamentos o asumir la responsabilidad de mis actos evito que me extorsionen.

Arturo López / Tuxtla Gutiérrez

Aunque estas prácticas parecen que forman parte de nuestra cultura, considero que el secreto –para desterrarlas– es no prestarse a ellas. Eso lo lograremos esforzándonos cada día por ser mejores ciudadanos. Sólo así lograremos ser un mejor país.

Genaro Taddei / Hermosillo

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com