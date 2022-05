La policía de Uvalde tardó en reaccionar a la entrada de un joven armado con un rifle automático en la escuela de primaria de Uvalde. El coronel Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, ha reconocido este viernes en una rueda de prensa que la policía se equivocó en la respuesta a la matanza de Uvalde. Los familiares de las víctimas cuestionaron desde el principio la versión oficial calificada por el Gobernador de Texas, Greg Abbott, como “una respuesta rápida” que evitó más muertes. La policía reconoce ahora que el agresor, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, estuvo más de una hora dentro de la escuela mientras los agentes aguardaban fuera a que llegara un equipo especial. Las llamadas de auxilio se sucedieron incluso desde el teléfono de los propios niños dentro de las aulas durante el tiroteo. Solo durante los primeros cuatro minutos, el asesino disparó 100 cartuchos.

“¿Qué les digo a los padres? No tengo nada que decir a los padres, aparte de lo que pasó”, respondió el jefe de policía visiblemente nervioso ante las preguntas de la prensa. McCraw acabó su intervención llorando. “Olvídense de cómo estoy yo. No estoy aquí para defender lo que se hizo, sino para contar los hechos”, ha dicho. “Si pensara que iba a ayudar en algo, me disculparía”. McCraw ha reconocido que se perdió un tiempo precioso esperando a fuerzas especiales y manejando la situación del modo en el que lo hizo. Con la información de que dispone ahora, “fue una decisión errónea no tirar abajo la puerta de la clase” desde el principio, ha admitido. El tirador se había encerrado con llave dentro de dos aulas y los policías consideraron que entrar en ese momento hubiese puesto en riesgo a los niños.

Desde 40 minutos antes de que el asesino fuera finalmente abatido por la policía, las llamadas de emergencia se repitieron desde dentro del aula. “Manden a la policía ya por favor”, fue el mensaje de una de las niñas tal y como ha revelado la policía este viernes. Antes incluso, los profesores y los vecinos alertaron de que Ramos se acercaba al recinto armado con un fusil. La policía llegó antes de lo que se sabía a la escuela, pero no hizo frente al asesino durante casi una hora. Ramos entró por la parte trasera de la escuela antes de encerrarse dentro. Hasta 19 agentes estuvieron en el pasillo, con el agresor dentro de la clase del otro lado de la puerta, durante unos 45 minutos.

“Desde el beneficio de la perspectiva de donde estoy sentado ahora, por supuesto que no fue la decisión correcta. Fue una decisión equivocada. Punto”, repitió el coronel asumiendo la responsabilidad. “Seguimos el protocolo que hay que seguir para casos así en los que el tirador está atrincherado y no a la vista. Pero, obviamente, con la información que tenemos, había niños en esa clase que todavía estaban en peligro”, ha señalado.

La matanza de Uvalde ha dejado 19 niños y dos profesoras muertas. Es el segundo mayor tiroteo múltiple en una escuela en Estados Unidos, solo por detrás del de hace una década en Sandy Hook (Connecticut). Las víctimas murieron en la zona donde Ramos se había encerrado. El agresor fue abatido por el equipo federal que entró en las aulas más de una hora después de la llamada inicial al 911 avisando de un hombre armado en el exterior de la escuela, que se produjo en torno a las 11:30 horas. McCraw también ha informado de que dos de los niños que llamaron a la policía desde dentro del colegio durante el asalto han sobrevivido.

La policía reconoció que el asesino había estado alardeando de tener armas en su casa a través de las redes sociales. Y que incluso había deslizado que iba a atacar una escuela meses antes de que se produjese el suceso. Ramos de 18 años contó por Facebook los prolegómenos de la tragedia antes de salir de su casa. Escribió que disparó a su abuela y que se dirigía a la escuela. El jefe de la policía desmintió también un el rumor de que hace cuatro años Salazar había sido detenido ante las sospechas de que podía cometer una ataque contra sus compañeros de escuela.