Se desacelera la inflación

By

– De peluche

– Millonarios quieren pagar más impuestos

¿Cómo va la inflación? El índice nacional de precios al consumidor (INPC) observó un aumento de 7.58 por ciento anual durante la primera quincena del mes en curso. Perdió velocidad su crecimiento, pero sigue muy fuerte. En los primeros 15 días de abril alcanzó 7.72 por ciento, la tasa anual más elevada en más de 21 años. Los consumidores probablemente no lo percibirán porque la diferencia es mínima. El objetivo del acuerdo que establecieron empresas y organizaciones del sector privado con el gobierno fue en dirección a detener los aumentos de 24 productos de una canasta básica pero no que bajaran los precios. En ese sentido, el acuerdo está comenzando a funcionar. El ancla sigue siendo el subsidio a la gasolina y el diésel.

Peluches

El ecologista Eugenio Derbez le debe su carrera a Televisa. Ahora le anda queriendo morder la mano a su patrocinador, pero está topando con pared. Emilio Azcárraga escribió una serie de tuits que describen el desencuentro: “Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee. Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo”. Lo que le está diciendo Emilio al ecologista es que se la peluches.

Quieren pagar más impuestos

Bastante disminuido el Foro Económico Mundial de Davos por la ausencia de grandes figuras de los negocios y estadistas, y sin personajes a quien chamaquear como Felipe Calderón, sin embargo todavía tiene algunos destellos. Un pequeño grupo de millonarios (no megamillonarios) se unieron en una protesta pública a activistas que luchan contra la globalización y el neoliberalismo. Afirman que quieren pagar más impuestos. (Vengan a México, aquí hallarán a una señora de nombre Raquel Buenrostro que con gusto los atenderá, pregunten por el SAT). Además, firmaron una carta abierta con las firmas de más de 150 magnates de varios países. (No figuran Elon Musk ni Jeff Bezos, tampoco Carlos Slim, cabe aclarar). Uno de los promotores es el británico Phil Whit, quien ha hecho una fortuna como consultor de negocios y es miembro de Patriotic Millionaires, organización que aglutina a gente adinerada que propone renovar la economía para lograr una mayor igualdad. Un impuesto progresivo en las fortunas de los más ricos del mundo recaudaría lo suficiente como para sacar a 2 mil 300 millones de personas de la pobreza, fabricar vacunas para todo el planeta y ofrecer asistencia sanitaria universal en los países con menos recursos, dice un estudio realizado en 66 países por Fight Inequality Alliance, Institute for Policy Studies, Oxfam y Patriotic Millionaires.

Mala leche

Los riesgos de depender de un puñado de empresas eléctricas privadas, como pretenden Iberdrola y socios, son muchos. Estados Unidos lo está viviendo con la falta de leche de fórmula para bebés, los anaqueles de los supermercados están vacíos y el gobierno anuncia que ya van por avión millones de toneladas de diferentes partes del mundo en un clásico bomberazo. El mercado ha estado dominado durante mucho tiempo por tres empresas: Abbott, Gerber y Mead Johnson. Dos tercios de la leche para bebés los compra el programa de nutrición para mujeres, bebés y niños, un plan del gobierno federal para familias con bajos ingresos que trabaja en exclusiva con estos tres fabricantes. Se registró una tragedia con la leche de Abbott. Varios bebés se intoxicaron, al menos cuatro fueron hospitalizados y dos murieron. La planta se cerró en febrero y Abbott retiró marcas de leche infantil. A esto le siguieron la subida de los precios, el desabastecimiento y la crisis actual. Trasladen el problema al mercado eléctrico mexicano. Habrá apagones probablemente y el responsable será el grupito de generadores privados que quiere quedarse con todo el mercado, no con 46 por ciento que les propone el gobierno.

Twitterati

Terrible lo ocurrido en Celaya, ataque a un hotel y dos bares deja 11 muertos. Decían los del PAN que Guanajuato sería la Suiza de América y la tienen convertida en Siria. Así la derecha, que gobierna ese estado desde los 90.

Escribe @Andreitav92

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com