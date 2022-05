El cantante cubano Silvio Rodríguez volverá a México después de ocho años para presentarse en el Zócalo de la CDMX en junio como parte del Plan de Reactivación Económica que anunció la Jefa de Gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, pero la relación del exponente de Nueva Trova con el gobierno mexicano data de años atrás derivada de una amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO ha reconocido como uno de sus gustos personales –y los de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller- las canciones de Rodríguez. Además de que ha compartido videos en donde lo canta, fue la Primera Dama la que grabó un cover de ‘El Necio’ para el documental Esto soy, lanzado antes del inicio de las campañas presidenciales de 2018.

El político ha llamado ‘amigo’ al cubano, luego de que éste asistiera como invitado a su toma de protesta en diciembre de 2018; incluso pasearon por las zonas arqueológicas de Palenque, Chiapas, además de otras actividades, como que el artista leyera un poema de Nicolás Guillén.

En 2006, Rodríguez se presentó gratis en el Zócalo cuando López Obrador se autoproclamó ‘presidente legítimo de México’ al perder la presidencia contra Felipe Calderón. “Estoy aquí por convicción, porque López Obrador me invitó, y yo no dudé en venir, sólo vine a esto y me regresaré pronto a Cuba”, dijo aquella ocasión luego de dar voz a tres temas.

En una carta, diversas celebridades de la Isla agradecieron al mandatario por mostrar su apoyo en contra del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba; entre las firmas estaba la de Silvio Rodríguez.

Obrador no ha dudado en citarlo en sus conferencias mañaneras, incluso en una de ellas pidió a su equipo poner ‘Canción en Harapos’ al referirse al conflicto entre Rusia y Ucrania. “Hay que seguir llamando el diálogo, acordar la paz, y que no haya víctimas, gente inocente. Es muy cómodo estar fijando postura o interviniendo desde lejos. Hay una canción de Silvio muy buena sobre eso”, explicó.

Silvio Rodríguez regresa a México

Luego de años de ausencia el compositor volverá al país como parte de su gira ‘La espera terminó’, en donde presentará su último álbum Para la espera (2020), dedicado a sus amigos fallecidos.

Además de una fecha anunciada el 6 de junio en el Auditorio Nacional, Rodríguez se presentará en la Plancha de la Constitución. Los asistentes podrán ser testigos de un espectáculo gratuito que promete éxitos como ‘Ojalá’ y ‘Oleo de una mujer con sombrero’.

Esta será la cuarta vez en que su música suene con un show completo desde el escenario frente a Palacio Nacional, ya que anteriormente ofreció espectáculos en 2005, 2007 y 2014.