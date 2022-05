DURANGO, DGO.- “Sin importar la ‘guerra sucia’, vamos a trabajar para recuperar y transformar Durango por nuestros niños, porque son quienes me han llenado de energía con sus abrazos sinceros cada vez que me reciben y por ellos, daremos la lucha”, señaló Marina Vitela, candidata a gobernadora de la coalición “Juntos Hacemos Historia” al reunirse con familias de la colonia Benigno Montoya y aledañas, como la Valle Verde, Justicia Social y Azteca.

Aseguró que no permitirá que sigan robándole a las familias, “es de cobardes hacer la guerra sucia y todos ustedes y los niños de todo el estado me dan fuerza y me llenan de energía para lo que sigue”.

Acompañada de los líderes nacionales de Redes Sociales Progresistas, Fernando González y de Fuerza por México, Gerardo Islas, así como las legisladores de otros estados Brianda Vázquez, Rosalinda Domínguez, la abanderada de la cuarta transformación señaló que sabe a dónde tiene que llevar las políticas públicas de Morena, tiene claro lo que tiene que hacer por cada región y por cada municipio, porque su proyecto fue hecho a raíz de las necesidades que más de 180 mil familias le expresaron, por lo que es un plan de gobierno ciudadano, que impactará de manera real en su calidad de vida

El líder nacional de Fuerza México, Gerardo Islas, dijo, “hoy venimos a refrendar nuestro compromiso con quien será la próxima gobernadora de Durango, por eso, el temor de la oposición ya se siente, vemos las calumnias, las ‘campañas negras’ que quieren frenar, pero unidos, con RSP, PVEM, PT y Morena, vamos a demostrar que ya se les acabó el tiempo, porque amor con amor se paga y tenemos que redoblar esfuerzos para que gane Marina por mucho el próximo 5 de junio”.

Fernando González, presidente del CEN de RSP, destacó que “Marina Vitela es una mujer profesional, honesta y no vamos a permitir que le levanten calumnias, que quieran frenar este proyecto, porque juntos haremos historia con esta alianza de partidos con la sociedad. Estamos contigo y unidos, Marina, estamos listos para el cambio en Durango”.

Y tras detallar las obras, acciones y programas que encabezará desde el gobierno del cambio y refrendar el compromiso de llevar bienestar a todos los hogares de Durango, la candidata de Morena-PT-PVEM-RSP-Ruta5 y a la que se le suma Fuerza México, recalcó que “hoy, los candidatos de esta coalición somos representantes del Presidente de la República, quien ha demostrado que la mejor alianza es con el pueblo, es por eso y porque vengo de la adversidad, que no les puedo fallar”.