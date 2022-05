EU: la temida invasión llegó en forma de virus

– Sin arancel, los productos de la canasta básica

– BBVA ofrece un cafecito por el error humano

Estados Unidos nunca ha sido víctima de una invasión a su territorio –excepto la de mi general Villa–. Vive con el temor de que alguna vez los centros financieros y militares del imperio –Nueva York, Houston, Los Ángeles, Chicago, Dallas– sean víctimas de un bombardeo. Ya tuvieron una probadita en las Torres Gemelas. Su papel ha sido el de invasor, como en Vietnam, Corea y… México. Sin embargo, un inesperado ataque ha dejado un millón de muertos tendidos a lo ancho de su territorio. Son las bajas que ha sufrido en su lucha contra el covid-19 y sus variantes (desafortunadamente, un alto porcentaje de víctimas son de origen latino). Tuvo mal comienzo la defensa: diferencias entre el presidente Trump y las autoridades sanitarias. Hasta ahora han sido administradas 580 millones de dosis de tres vacunas: Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. 258 millones de estadunidenses han sido inoculados, representan 77% de la población. El promedio de vacunación es de 369 mil 99 dosis por día. Al menos 220 millones han completado el esquema y 101 millones han recibido el refuerzo. En los primeros meses de la pandemia acudieron en masa a los sitios de vacunación instalados en universidades, estadios deportivos, parques, salas de convenciones y pistas de carreras. Eso cambió. En medio de la fatiga pandémica y el discurso político desgastado, las tasas de vacunación bajaron (tal vez desentona mencionarlo, pero Bloomberg señala que Cuba lidera al mundo con 321 dosis administradas por cada 100 personas, y agregaría yo que produce sus propios biológicos). Para la historia: un enemigo microscópico, de origen desconocido, difícil de extinguir, sin disparar un tiro, ha dejado un millón de muertos, muy lamentablemente, en el país contiguo.

Eliminan aranceles

Está haciendo uso de todos sus recursos el gobierno de la 4T para contrarrestar la inflación. Exentó temporalmente el pago del arancel de importación a 21 productos que forman parte de la canasta básica y seis insumos estratégicos. Es parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía dado a conocer la semana anterior por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. ¿De qué productos se trata? Aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, harina de maíz, harina de trigo, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, maíz blanco, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, sorgo, trigo y zanahoria (no, el foie gras y el caviar no están incluidos, lo que no gustará a los sibaritas del perreprianismo). Según el decreto, no se releva a los importadores de ninguna de las regulaciones y restricciones no arancelarias, tampoco de las características de calidad para proteger la salud de las personas.

Arturo Herrera

Uno de los buzones de WhatsUp con más movimiento en estos días es el de Arturo Herrera. El ex secretario de Hacienda del gobierno de la 4T –el segundo de los tres que han ocupado ese cargo– se ha sumado al Banco Mundial como director global de Gobierno de Pobreza y Equidad. Nunca se supo por qué motivo el presidente López Obrador cambió de opinión y optó por proponer a Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México. La versión más extendida es que fue víctima de la grilla interna. Habrá que reconocer que, a pesar del rudo descontón, se ha portado a la altura y no ha hablado mal del gobierno de su ex jefe Andrés Manuel. En cambio, el primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, se ha sumado al gremio chayotero y lo ataca con singular insidia. La diferencia entre una persona bien nacida y otra.

Esos banqueros

Tiene muy buenos contactos BBVA con los machuchones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por un error humano depositó y luego retiró dinero en las cuentas de decenas de miles de clientes que cayeron en saldo rojo con las consabidas consecuencias. Para compensarlos les ofrece un cafecito. No los multaron aquel 15 de septiembre que se les cayó el sistema y parece que ahora tampoco. ¿Será que en la CNBV padecen del complejo de La Malinche?

Twitterati

Un eclipse color guinda a unas semanas de la elección. La propaganda del Presidente no conoce límites.

Escribe @PonchoGutz

R: ¿A quién multarán Lorenzo y Ciro? ¿A Andrés Manuel, a la luna o al eclipse?

