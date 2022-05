AMLO: guiño divisor a MC

– Apoyo a Samuel y Alfaro

– ¿No a trinidad claudista?

– ¡Presidente!, corean a Monreal

Andrés Manuel López Obrador viajó este fin de semana en calidad de seductor político: en lugar de asestar un golpe a ciertos adversarios partidistas en aprietos, les tendió la mano en términos retóricos, gráficos y presupuestales.

En lo inmediato, Samuel García pintaba para blanco perfecto de alguna truculencia del Presidente de la República, que en el primer tramo de su sexenio solía dejar que sus seguidores abuchearan a los gobernadores en actos públicos para luego él rescatarlos y, al mismo tiempo, dejarles claro el peso de la multitud ganada.

El cogobernador conyugal de Nuevo León (Samuel y Mariana Rodríguez, ha dicho el doctor Ernesto Lammoglia, son un par de monigotes narcisistas, con trastorno de personalidad: https://bit.ly/3MkvKf5) pasa por momentos difíciles a causa, entre otros puntos críticos, de las muertes de mujeres que la fiscalía estatal (que juega las contras a la pareja tiktokera) trata de pasar por accidentes y suicidios.

Sin embargo, el Primer Viajero del País, de visita en la entidad norteña, regaló palabras amables para la gestión de Samuel García y comprometió partidas presupuestales para obras importantes.

A Enrique Alfaro, que igualmente navega en aguas turbulentas, el presidente López Obrador le extendió abrazos presupuestales. Alfaro ha ido a la baja en sus aspiraciones de ser candidato presidencial, con malos resultados, regañón con ciertos medios de comunicación y atado también a los malos resultados de la fiscalía autónoma correspondiente.

La aparente benevolencia política del Presidente tiene como marco de referencia la búsqueda de que Movimiento Ciudadano no se alíe a la trinidad claudista (PAN, PRI y PRD-lqq, gerenciados por Claudio X. González junior).

En la estrategia electoral 2024 del tabasqueño encaja muy bien la división del voto opositor y, desde luego, le caería de maravilla un eventual retorno (que hoy parece poco probable) del hijo partidista pródigo, el hasta ahora esquivo y retobón Dante Delgado, que con la marca Convergencia apoyó a López Obrador en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, aunque en 2018 respaldó al panista Ricardo Anaya.

Pero, a fin de pragmáticas cuentas, mucho ayudaría a la continuidad de Morena en Palacio Nacional la simple persistencia en solitario de MC, que apuesta a convertirse en la tercera vía, con Samuel García en Nuevo León, Enrique Alfaro en Jalisco y el presunto puntero en las encuestas internas color naranja, Luis Donaldo Colosio Murrieta, presidente municipal de Monterrey.

Astillas

El aumento salarial diferenciado a los maestros, que anunció ayer el gobierno federal, no satisfizo a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que ayer marcharon y protestaron en la Ciudad de México y otras partes del país, entre señalamientos de que no se han cumplido compromisos suscritos en mesas de negociación… Ayer, el Presidente de México dio banderazo de salida a una campaña nacional para la producción de maíz, frijol, arroz y trigo ante los problemas de suministro y de encarecimiento que ya se manifiestan: ¿Para qué vamos a comprar en el extranjero, si podemos producirlo en nuestro país? Tenemos que apostar a la autosuficiencia, dijo AMLO… A pesar de que el destapador oficial de las corcholatas morenistas no lo ha incluido en su lista, Ricardo Monreal escuchó ayer el coro de ¡presidente, presidente!, al acompañar a la candidata del partido oficial a la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lezama, a quien las encuestas de opinión apuntan como favorita para ganar… Marcelo Ebrard, por su parte, estuvo en Durango, para acompañar a la candidata de Morena a gobernadora, Marina Vitela. A un lado de Mario Delgado apareció el muy polémico ex panista que ha levantado la mano en señal de triunfo a Fox, Calderón, Peña y López Obrador, Manuel Espino, quien aspira a ser candidato de Morena a senador por esa entidad en 2024… Y Sheinbaum visitó Dos Bocas, junto a Adán Augusto y, desde luego, Rocío Nahle… ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx