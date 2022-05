Periodista Luis Enrique Ramírez fue asesinado a golpes; su cuerpo estaba envuelto en plástico

El periodista Luis Enrique Ramírez Ramos fue encontrado sin vida por un camino de terracería al sur de Culiacán, su cuerpo se encontraba envuelto en plástico negro y emplayado, por lo que no logró ser identificado de inmediato.

El cadáver fue hallado en las inmediaciones del poblado El Ranchito, cerca de la Carretera Internacional México 15. Por la forma en que fue encontrado, se presume que lo asesinaron en otro lugar y fueron a deshacerse del cuerpo en ese sitio.

La Fiscalía General del Estado informó que Luis Enrique fue asesinado a golpes, que le provocaron traumatismo craneoencefálico, y fue identificado por sus familiares, quienes acudieron al Servicio Médico Forense horas después de lo sucedió.

La fiscal Sara Bruna Quiñonez, dijo que no tenían reporte de su desaparición, pero luego de las primeras investigaciones, supieron que el periodista salió de su casa en la madrugada y no regresó.

“Estaba en su casa él y a las dos, tres de la mañana salió de su casa y ya no volvió”, señaló.

Hasta el momento no tienen conocimiento de que hubiera recibido algún tipo de amenazas, y salió de su casa por voluntad, revelaron las autoridades.

En 2011, luego del asesinato del periodista Humberto Millán, Luis Enrique abandonó el estado, diciendo que su vida estaba en peligro, y se mantuvo ausente por varios años.

La Fiscalía dijo que no descartarían ninguna línea de investigación, incluyendo su labor como periodista, y las amenazas que recibió en aquel entonces, las cuales aparentemente están documentadas.

Luis Enrique fue fundador de un portal llamado Fuentes Fidedignas, donde escribía sus columnas políticas, las cuales también publicada en el periódico El Debate, y durante su trayectoria, trabajo en diversos medios locales y nacionales.

“En El Debate estamos indignados ante este hecho terrible. No queremos de las autoridades las frases de siempre. Las excusas de Siempre. No es la primera vez que nuestros periodistas e instalaciones son agraviadas. En nuestra triste memoria nos siguen doliendo los que se fueron y no han encontrado Justicia”, expresó el periodo donde era columnista, a través de un comunicado.

La Asociación de Periodistas 7 de Junio en Sinaloa, adelantó que el gremio periodístico volverá a salir a protestar para exigir justicia, lamentando la falta de voluntad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, para detener la violencia hacia los periodistas.